Por Guillermo Vera Ayala

El estado de Florida (Estados Unidos) presentó este lunes 1 una demanda contra la empresa de inteligencia artificial OpenAI y Sam Altman, su director ejecutivo, acusándolos de lanzar ChatGPT sin dar a conocer los peligros que había en torno al aplicativo para acelerar la comercialización del producto.

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