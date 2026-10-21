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Resumen

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Fotografía sin fecha publicada por los demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, en la que aparece Jeffrey Epstein durante una cena. (EFE/ Oversight Dems)
Fotografía sin fecha publicada por los demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, en la que aparece Jeffrey Epstein durante una cena. (EFE/ Oversight Dems)
Por Agencia EFE

La Fiscalía General de Nuevo México presentó este miércoles una demanda civil ante un tribunal federal contra el abogado personal y el contable del fallecido Jeffrey Epstein, a quienes acusa de facilitar, financiar y encubrir los abusos sexuales y el tráfico de mujeres y niñas en el rancho Zorro, situado en el condado de Santa Fe, que el financiero habría utilizado durante cerca de dos décadas.

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