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El refugiado natural de Myanmar, Nurul Amin Shah Alam, de 56 años. (Departamento de Policía de Buffalo)
El refugiado natural de Myanmar, Nurul Amin Shah Alam, de 56 años. (Departamento de Policía de Buffalo)
Por Agencia EFE

Un médico forense en el estado de Nueva York determinó que la muerte de un refugiado con discapacidad visual que fue abandonado por agentes de la Patrulla Fronteriza en un aparcamiento fue un “homicidio”.

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