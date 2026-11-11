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Resumen

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El cofundador y CEO de Nvidia, Jensen Huang, habla en Computex Taipéi 2023, en Taipéi, Taiwán. Foto: EFE/EPA/Ritchie B. Tongo
El cofundador y CEO de Nvidia, Jensen Huang, habla en Computex Taipéi 2023, en Taipéi, Taiwán. Foto: EFE/EPA/Ritchie B. Tongo
Por Agencia EFE

La junta directiva de Nvidia discute este miércoles la posible destitución del consejero delegado de la empresa, Jensen Huang, por el escándalo de su relación extramatrimonial con una presunta espía china, informó el diario The Wall Street Journal.

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