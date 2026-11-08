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Jensen Huang, cofundador, presidente y director ejecutivo de la empresa tecnológica estadounidense Nvidia, observa durante una rueda de prensa en París el 13 de octubre de 2026.(Foto de Joel Saget / AFP).
Jensen Huang, cofundador, presidente y director ejecutivo de la empresa tecnológica estadounidense Nvidia, observa durante una rueda de prensa en París el 13 de octubre de 2026.(Foto de Joel Saget / AFP).
/ JOEL SAGET
Por Agencia EFE

El gigante tecnológico Nvidia anunció este domingo que investigará a su propio director ejecutivo, Jensen Huang, quien admitió que tuvo un amorío con una mujer de negocios que resultó ser una espía del Gobierno de China, según reportes de inteligencia de Estados Unidos.

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