El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el lunes que el jefe de Nvidia, Jensen Huang, “no tenía idea” de que una mujer con la que tuvo una aventura era una presunta espía china, y añadió que Huang estaba “sufriendo excesivamente”.

“Le hice esa pregunta: ‘¿Tenía alguna idea de que ella fuera una espía?’ Él dijo: No tenía idea de que fuera una espía’, y realmente le creo”, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca.

Alice Huang, una ejecutiva china vinculada a la empresa de centros de datos Megaspeed, asistiendo a una cena ofrecida por el director ejecutivo y cofundador de Nvidia, Jensen Huang, en un restaurante de Taipéi el 22 de mayo de 2025. (Foto de AFP). / -

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