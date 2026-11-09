Trump dice que el jefe de Nvidia “no tenía ni idea” de que su amante era una supuesta espía china
Donald Trump aseguró que cree en la versión de Jensen Huang, quien negó conocer la presunta actividad de espionaje de la mujer con la que mantuvo una relación, y consideró que el empresario de Nvidia está siendo sometido a un sufrimiento excesivo
El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el lunes que el jefe de Nvidia, Jensen Huang, “no tenía idea” de que una mujer con la que tuvo una aventura era una presunta espía china, y añadió que Huang estaba “sufriendo excesivamente”.
El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el lunes que el jefe de Nvidia, Jensen Huang, “no tenía idea” de que una mujer con la que tuvo una aventura era una presunta espía china, y añadió que Huang estaba “sufriendo excesivamente”.
“Le hice esa pregunta: ‘¿Tenía alguna idea de que ella fuera una espía?’ Él dijo: No tenía idea de que fuera una espía’, y realmente le creo”, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca.