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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el director de Nvidia, Jensen Huang. (Fotos: MANDEL NGAN / Image Press Agency/NurPhoto/ vía AFP).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el director de Nvidia, Jensen Huang. (Fotos: MANDEL NGAN / Image Press Agency/NurPhoto/ vía AFP).
Por Agencia AFP

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el lunes que el jefe de Nvidia, Jensen Huang, “no tenía idea” de que una mujer con la que tuvo una aventura era una presunta espía china, y añadió que Huang estaba “sufriendo excesivamente”.

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