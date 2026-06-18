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Obama con la visita de expresidentes inaugura con su familia su centro presidencial en Chicago. (Foto: AFP)
Obama con la visita de expresidentes inaugura con su familia su centro presidencial en Chicago. (Foto: AFP)
/ KENT NISHIMURA
Por Agencia AFP

Tres expresidentes de Estados Unidos, el republicano George W. Bush y los demócratas Bill Clinton y Joe Biden, acudieron a la inauguración este jueves del museo presidencial de Barack Obama en Chicago (norte), su ciudad adoptiva.

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