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El presidente Donald Trump (derecha) junto al director de la CIA, John Ratcliffe, durante la operación que extraditó al líder venezolano Nicolás Maduro. Ratcliffe recientemente realizó un viaje a Moscú en medio del mayor hermetismo.
El presidente Donald Trump (derecha) junto al director de la CIA, John Ratcliffe, durante la operación que extraditó al líder venezolano Nicolás Maduro. Ratcliffe recientemente realizó un viaje a Moscú en medio del mayor hermetismo.
/ Casa Blanca
Por Juan Luis Del Campo

Parece el comienzo de una película de espías situada en la Guerra Fría. El director de la CIA, John Ratcliffe, viajó sin anuncio a Moscú a bordo de un avión de carga militar para reunirse con sus homólogos rusos en una visita de la que poco se ha dado a conocer a la prensa y la esfera pública. Como telón de fondo están las tensiones entre ambos países por la invasión rusa a Ucrania y la relación ambigua entre el presidente estadounidense Donald Trump y su par eslavo, Vladimir Putin.

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