Ofrenda floral de Putin en cementerio de Alaska donde yacen restos de pilotos soviéticos

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, realizó este viernes una ofrenda floral en un cementerio en Alaska donde yacen los restos de pilotos soviéticos fallecidos durante la Segunda Guerra Mundial.
El jefe del Kremlin se acercó al camposanto después de la cumbre con su homólogo estadounidense, Donald Trump, que tuvo lugar en la base militar Elmendorf-Richardson, cerca de la capital de Alaska, Anchorage.
Delante de cada tumba Putin se paró durante unos instantes, hizo una genuflexión y depositó un ramo de rosas rojas.
Luego el presidente ruso conversó con un sacerdote ortodoxo de Estados Unidos al que regaló dos iconos.
“Rusia nos ha dado algo por lo que estamos muy agradecidos, algo muy valioso: la fe ortodoxa”, afirmó, por su parte, el religioso.
Putin también intercambió unas palabras con el encargado del cementerio al que agradeció el trato a las tumbas de pilotos soviéticos.
Según el jefe del Kremlin, conservar la memoria de los héroes del pasado juega un papel unificador para los dos países y hace de puente hacia el futuro.
Posteriormente, el líder ruso se dirigió hacia su avión para abandonar Alaska tras una estancia de cinco horas en suelo estadounidense.
En el cementerio visitado por el mandatario ruso están enterrados once militares -nueve de ellos pilotos- y dos ciudadanos soviéticos que murieron entre 1942 y 1945 al intentar trasladar los aviones que les había suministrado Estados Unidos.
Previamente, Putin destacó en la rueda de prensa con Trump que en América y, particularmente en Alaska, se conserva “un gran legado cultural ruso”.
“Templos ortodoxos, muchos, más de 700 puntos geográficos que tienen procedencia rusa”, dijo.
