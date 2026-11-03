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Resumen

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El candidato demócrata al Senado de Estados Unidos, Sherrod Brown, habla durante un mitin de campaña el 1 de noviembre de 2026. (Michael M. Santiago/Getty Images/AFP).
El candidato demócrata al Senado de Estados Unidos, Sherrod Brown, habla durante un mitin de campaña el 1 de noviembre de 2026. (Michael M. Santiago/Getty Images/AFP).
/ MICHAEL M. SANTIAGO
Por Agencia EFE

El candidato demócrata al Senado por Ohio, Sherrod Brown, derrotó este martes al republicano Jon Husted, según mostraron proyecciones de NBC, CBS y AP, allanando el camino de su partido para conquistar la mayoría en el Senado.

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