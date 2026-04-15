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Kirk Moore, director de la Secundaria Pauls Valley, intercepta a un tirador, en Oklahoma, Estados Unidos. (Captura de video)
Kirk Moore, director de la Secundaria Pauls Valley, intercepta a un tirador, en Oklahoma, Estados Unidos. (Captura de video)
Por Agencia EFE

Una cámara de vigilancia captó el acto heroico del director de una escuela secundaria de Oklahoma, que logró derribar y detener a un joven armado que intentaba disparar contra estudiantes en la entrada de la institución educativa.

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