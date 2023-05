Siete cuerpos fueron hallados el lunes en el estado de Oklahoma, en el centro-sur de Estados Unidos, durante una búsqueda policial de dos adolescentes desaparecidas, informaron medios estadounidenses.

Las víctimas no fueron identificadas y las autoridades no dijeron si entre ellos estaban los de las menores desaparecidas, de 14 y 16 años, que habrían sido vistas con una persona condenada por agresión sexual, informó The New York Times.

Pero el sheriff del condado de Okmulgee, Eddy Rice, dijo al periódico que la búsqueda de las adolescentes se canceló después del hallazgo de los siete cuerpos en la pequeña ciudad de Henryetta, al sur de Tulsa.

“Creemos haber encontrado todo lo que buscábamos esta mañana”, declaró Rice, y agregó que se abrió una investigación por homicidio.

El diario Tulsa World informó que Rice dijo que los funcionarios creían que dos de los siete cuerpos encontrados eran los de las adolescentes desaparecidas.

Según el periódico, los cuerpos fueron encontrados en una propiedad donde residía un hombre previamente condenado por agresión sexual, Jesse L. McFadden.

El lunes se emitió un aviso de búsqueda señalando que las dos adolescentes habían sido vistas por última vez a la 01H22 (06H22 GMT) en Henryetta y que ambas posiblemente viajaban en un Chevrolet Avalanche blanco con McFadden, de 39 años.

McFadden debía ir a juicio el lunes en el condado de Muskogee por varios cargos, entre ellos “pornografía infantil e intento de solicitar conducta sexual o comunicación con un menor usando tecnología”, informó el Times.

No compareció ante el tribunal el lunes por la mañana y se emitió una orden de arresto en su contra.