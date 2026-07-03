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Resumen

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Es importante mantener fresco e hidratado cuando hay un calor extremo (Foto: AFP)
Es importante mantener fresco e hidratado cuando hay un calor extremo (Foto: AFP)
/ ROBYN BECK
Por Agencia EFE

La ola de calor extremo que sacude a Estados Unidos y expone al 70 % de su población a temperaturas peligrosas amenaza con deslucir los festejos por los 250 años de la Independencia del país, que este viernes inicia un ajetreado puente con millones de viajes y cientos de eventos para celebrar el hito.

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