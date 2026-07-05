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Resumen

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Unas personas se refrescan junto al río East durante una ola de calor primaveral que bate récords en Nueva York (EE. UU.). Foto: EFE/EPA/Olga Fedorova
Unas personas se refrescan junto al río East durante una ola de calor primaveral que bate récords en Nueva York (EE. UU.). Foto: EFE/EPA/Olga Fedorova
Por Agencia EFE

Millones de estadounidenses continúan este domingo bajo alertas de altas temperaturas y en riesgo por intensas lluvias y tormentas severas, después de que el mal tiempo desluciera la víspera los festejos por el Día de la Independencia y obligara a modificar o cancelar eventos.

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