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Resumen

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Una persona se refresca con un abanico en Washington, D.C., Estados Unidos, el 2 de julio de 2026. (EFE/EPA/WILL OLIVER).
Una persona se refresca con un abanico en Washington, D.C., Estados Unidos, el 2 de julio de 2026. (EFE/EPA/WILL OLIVER).
/ WILL OLIVER
Por Agencia EFE

Las autoridades del estado de Nueva Jersey (noreste de Estados Unidos) divulgaron este domingo que han registrado 25 fallecimientos desde el jueves relacionados con la ola de calor, que dejó temperaturas máximas de unos 38 grados intensificadas por la humedad antes de subsistir en las últimas horas.

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