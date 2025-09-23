El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 26 de agosto de 2025. Foto: Mandel NGAN / AFP
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 26 de agosto de 2025. Foto: Mandel NGAN / AFP
/ MANDEL NGAN
Agencia EFE

Escucha la noticia

OMS: No hay evidencia científica de relación entre paracetamol y autismo, como dice Trump
La dijo este martes que no existen evidencias científicas sobre una posible relación , pero recordó que cualquier medicamento debe utilizarse con precaución durante la gestación, especialmente en los primeros meses y siguiendo los consejos de un médico o personal de la sanidad.

El presidente de Estados Unidos, , ha aconsejado limitar el uso del Tylenol (marca comercial del paracetamol en Estados Unidos) en mujeres embarazadas y recién nacidos, asociando directamente el medicamento como causante de autismo, pese a que el sector médico califica el fármaco como seguro.

Francisco Sanz

“Ha habido algunos estudios observacionales que han sugerido una posible asociación entre la exposición prenatal al acetaminofén o paracetamol y el autismo, pero la evidencia sigue siendo inconsistente. Varios estudios realizados posteriormente no han encontrado tal relación, y si el vínculo fuera fuerte, probablemente se habría observado de manera consistente en múltiples estudios”, declaró a los periodistas en Ginebra el portavoz de la OMS, Tarik Jasarevic.

No obstante, incidió en que la , en particular por parte de una mujer embarazada, debe hacerse bajo la supervisión de médicos o trabajadores de la salud, quienes pueden evaluar las circunstancias individuales y recomendar los productos necesarios.

El portavoz también comentó la sugerencia de Trump de espaciar las dosis de vacunas en la primera fase de la vida en cuatro o cinco etapas, en lugar de inocular varias vacunas en una sola vez.

A ese respecto, Jasarevic enfatizó que la OMS es una organización que basa sus recomendaciones en la ciencia y que el calendario de vacunación infantil que propone está basado en evaluaciones rigurosas y ha permitido salvar al menos 154 millones de vidas en los últimos 50 años.

Diversos reportes indican que la administración de Donald Trump tiene planeado ligar el consumo de paracetamol al autismo en un anuncio oficial. (Imagen generada con inteligencia artificial)
Diversos reportes indican que la administración de Donald Trump tiene planeado ligar el consumo de paracetamol al autismo en un anuncio oficial. (Imagen generada con inteligencia artificial)

“Este calendario es esencial para la salud y el bienestar de cada niño y cada comunidad, y ha evolucionado de forma continua de la mano de la ciencia para proteger a niños, adolescentes y adultos contra 30 enfermedades infecciosas”, comentó.

Sobre la , explicó que cuando los calendarios de inmunización se retrasan, interrumpen o alteran sin una revisión de la evidencia científica," hay un fuerte aumento del riesgo de infección no solo para el niño, sino también para la comunidad en general".

En esas circunstancias, son justamente los lactantes demasiado pequeños para ser vacunados y las personas con sistemas inmunitarios debilitados o con enfermedades crónicas quienes corren el mayor riesgo.

