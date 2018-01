Oprah Winfrey: La favorita para competir con Trump cumple 64 años

La famosa conductora televisiva Oprah Winfrey está de cumpleaños. La favorita de los estadounidenses para competir con Donald Trump en las elecciones del 2020 cumple 64 años.

Oprah Winfrey nació en la pobreza en Mississippi, fue violada y embarazada en su adolescencia y aún así construyó un imperio de 2.600 millones de dólares.



Por más de tres décadas se convirtió en el rostro de los programas de tertulia, actuó en cine, produjo películas y comenzó su propio canal de televisión.



El apasionado llamado que hizo Oprah Winfrey a principios de enero por un "mañana más brillante incluso en nuestras noches más oscuras” en los Globos de Oro, hizo que los activistas del Partido Demócrata empiecen a hacer ruido sobre la superestrella de televisión y la contienda presidencial del 2020, en la que si acepta el reto se enfrentaría a Donald Trump.



Ello pese a que tres semanas antes de su discurso dijo en una entrevista que no tiene "el ADN" necesario para convertirse en presidenta de Estados Unidos.

Las dudas de la estrella

​

"Durante demasiado tiempo, las mujeres no han sido escuchadas o no se les ha creído si se atrevían a contar la verdad sobre estos hombres. ¡Pero su tiempo ha terminado!", expresó en el discurso en los Globos de Oro.



Muchos vieron en esos nueve minutos un punto de inflexión en la vida pública de Oprah, aunque esa misma noche repitió una y otra vez que no tenía intención de lanzarse a la política.



El arrastre de Oprah se ha visto reflejado en encuestas como la de la Universidad Quinnipiac, que en marzo del 2017 dio 41% de aprobación a Trump y 52% a Winfrey.



En una entrevista con Bloomberg TV, también en marzo pasado, Winfrey dio a entender que había reconsiderado su decisión de no meterse en política, pero al mismo tiempo dijo a la revista The Hollywood Reporter que "nunca" postularía a un cargo público. "Es una posición bastante definitiva".



En setiembre tuiteó a sus 41 millones de seguidores el enlace a un editorial del New York Post, en el que se la pregonaba como la "mejor esperanza" de los demócratas para vencer a Trump en el 2020.



"¡Gracias por su VOTO de confianza!", escribió entonces.



Criada en Nashville, Milwaukee y Mississippi, fue violada por un tío y quedó embarazada siendo adolescente, pero perdió el bebe antes de que naciera.



Después de la universidad, estudió periodismo e inició un reinado de 25 años en los "talk shows" de Estados Unidos, dando paso a una era de televisión confesional que la llevó a convertirse en la primera mujer negra en poseer una cadena de televisión.



Después de Trump, ¿apostaría el electorado en otra estrella de televisión sin experiencia política?



"Hay un sentimiento en el país de que la experiencia previa es en realidad perjudicial", dijo a la AFP Cindy Simon Rosenthal, profesora en el departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Oklahoma.



Rupert Adams, vocero de la cadena de apuestas William Hill, apuntó por su parte que "las probabilidades sugieren que Donald será difícil de vencer", a pesar de que "hay dinero alrededor de Oprah, (la exprimera dama) Michelle Obama y (el actor) George Clooney".



Fuente: AFP / AP