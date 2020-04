La divulgación oficial de tres videos grabados por pilotos de la Marina de Estados Unidos que muestran objetos voladores no identificados (OVNI) ha aumentado en estos días la inquietud por la vida extraterreste en ese país, donde muchos encuentran interesantes las historias sobre la misteriosa Área 51 y los avistamientos sin aparente explicación.

El Pentágono explicó el lunes que decidió difundir las imágenes “para disipar cualquier falsa idea del público sobre la veracidad o no de las imágenes que fueron emitidas o sobre el hecho de saber si había más o no”.

Uno de esos videos con imagen en blanco y negro es de noviembre del 2004, mientras que los otros dos son de enero del 2015. Ya llevaban tiempo circulando en Internet, sobre todo después de que los publicaran la organización To The Stars Academy (TTSA) y el diario “The New York Times” en diciembre del 2017 y marzo del 2018.

Según una encuesta realizada en junio del 2019 por la empresa de análisis y asesoría Gallup, el 16% de los estadounidenses dice haber presenciado personalmente algo que pensaban que era un OVNI, mientras que el 68% cree que el gobierno está reteniendo información sobre estos objetos no identificados.

Harry Reid, exsenador de Nevada, estado donde se encuentran las instalaciones ultrasecretas del Área 51 de la Fuerza Aérea, celebró que el Pentágono difundiera esta semana las imágenes de los OVNIS, pero lamentó que los videos “apenas toquen la superficie de las investigaciones y la documentación disponibles”.

En cuanto a la posición de los ciudadanos respecto a la naturaleza de los avistamientos, el sondeo de Gallup mostraba que la mayoría, el 60%, es escéptico y dice que los avistamientos pueden explicarse por la actividad humana o un fenómeno natural.

Sin embargo, el 33% cree que algunos avistamientos de ovnis a lo largo de los años han sido de hecho naves extraterrestres que visitaron la Tierra desde otros planetas o galaxias. Otro 7% no está seguro.

“Asalto” al Área 51

El considerable interés por la vida extraterrestre en Estados Unidos quedó demostrado en junio del 2019, cuando un evento de Facebook que llamaba a entrar en el Área 51, la misteriosa base militar ubicada en el desierto de Nevada, se volvió viral al punto que las autoridades tuvieron que intervenir para evitarlo.

Más de 3 millones de personas habían confirmado su asistencia a la misteriosa base, que por décadas ha inspirado toda clase de teorías conspirativas sobre extraterrestres y OVNIS.

El alboroto tuvo su origen en la madrugada del 27 de junio desde la computadora de Matty Roberts, un universitario californiano de 20 años que decidió matar el aburrimiento creando el evento “Asalto al Área 51, no pueden detenernos a todos”, sin saber que acababa de alumbrar la convocatoria viral del verano en Estados Unidos.

La convocatoria a "asaltar" la misteriosa base militar de Estados Unidos conocida como Área 51 se convirtió en varios eventos de temática OVNI en los alrededores del lugar. (Foto: AFP)

Como era de esperarse, el enojo y preocupación de las autoridades fue tal que el joven canceló el evento, dijo que todo fue una broma y advirtió a los que aún insistían en asaltar el Área 51 que en lugar de extraterrestres y secretos, encontrarán el camino a la cárcel.

Sin embargo, la fiebre alienígena solo siguió aumentando. Festivales paralelos con temática extraterrestre se realizaron en ciudades cercanas (como Rachel y Hiko) y el propio Matty organizó un festival de música.

Misterios sin fin

Después de medio siglo de todo tipo de teorías y secretos, el Gobierno Estadounidense reconoció oficialmente en el 2013 la existencia del Área 51 en el desierto de Mojave, en Nevada, a 160 km de Las Vegas.

Para decepción de muchos, los documentos desclasificados revelaron que el complejo militar más ultrasecreto de la nación apenas era una zona de ensayo para aviones de espionaje U-2 y Oxcart establecida en 1955, durante la Guerra Fría.

Sin embargo, esa explicación no ha frenado a los ufólogos y a otros apasionados de lo desconocido, que continúan convencidos de la veracidad de decenas de avistamientos de OVNIS (descartan que se tratara de aviones espía en el cielo) y de que el Área 51 es el lugar en el que el gobierno esconde los restos de extraterrestres que fueron recogidos tras la caída de un platillo volador cerca de Roswell, en Nuevo México, en 1947.

Muchos han intentado acercarse al Área 51 para buscar pruebas de vida extraterrestre. (Foto: AFP)

Seth Shostak, astrónomo senior del Instituto para la Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre (SETI), con sede en California, dijo a El Comercio en setiembre del 2019 que “realmente no hay conexión con el Área 51 en nuestro trabajo. Incluso conocí a alguien que trabajó en el Área 51, un lugar donde hoy se prueban nuevos aviones militares. No hay extraterrestres allí. Simplemente no los hay, aunque nuevamente muchas personas parecen pensar lo contrario”.

El astrónomo recordó que aún es imposible saber si hay vida en algún lugar más allá de la Tierra, pero no lo descarta. “Creo que sabremos mucho más en 20 años, aproximadamente; solo tenemos que esperar y ver. Pero dado que hay alrededor de un millón de millones de planetas en la galaxia de la Vía Láctea [y una cantidad aún mayor de lunas], ¡parece bastante improbable que nuestro planeta sea el único lugar con vida!”, afirmó.

Tras la reciente difusión oficial de las imágenes de OVNIS Shostak afirmó que “hasta que obtengamos alguna evidencia realmente buena, creo que deberíamos ser un poco escépticos”.

“Estamos buscando extraterrestres, eso es lo que hace el Instituto SETI, pero no pretendemos haberlos encontrado todavía”, explicó al canal KTNV de Las Vegas.

