La inteligencia de Estados Unidos no ha encontrado evidencias de que los objetos voladores no identificados (OVNI) que protagonizaron los fenómenos aéreos presenciados por los pilotos de la Marina en los últimos años, sean naves espaciales extraterrestres. Así informaron este viernes medios locales.

No obstante, estos servicios de espionaje aún no pueden explicar los movimientos inusuales avistados que han desconcertado a los científicos y al ejército estadounidense, según The New York Times, que cita como fuente a altos funcionarios de la administración, que preparan un informe sobre este asunto.

El documento, próximo a publicarse, determina que una gran mayoría de los más de 120 incidentes ocurridos en las últimas dos décadas no tuvieron como origen el ejército estadounidense ni otra tecnología avanzada del gobierno de Estados Unidos, dijeron los funcionarios.

Esa conclusión parece descartar la posibilidad de que los pilotos de la Marina que informaron de avistamientos que no tenían explicación pudieran haberse topado con programas que el gobierno pretendía mantener en secreto, asegura el diario.

Este hecho es el único hallazgo concluyente del informe de inteligencia clasificado, que será presentado en el Congreso de Estados Unidos el próximo 25 de junio, dijeron los funcionarios.

Y aunque ese documento aportará algunas conclusiones firmes, las fuentes citadas por The New York Times admitieron que la ambigüedad de los hallazgos significaba que el gobierno no podía descartar definitivamente las teorías de que algún fenómeno observado por pilotos militares podría ser una nave espacial extraterrestre.

El interés de los estadounidenses por los objetos voladores no identificados ha aumentado significativamente en las últimas semanas, especialmente tras las declaraciones del expresidente Barack Obama en un programa de televisión de la CBS y el anuncio de la publicación del citado informe gubernamental a finales de mes.

“Lo que es cierto, y de hecho estoy hablando en serio aquí”, dijo Obama, “es que hay imágenes y registros de objetos en el cielo que no sabemos exactamente qué son”.

El informe admite que gran parte de los fenómenos observados siguen siendo difíciles de explicar, incluida su aceleración, así como su capacidad para cambiar de dirección o sumergirse, relata el rotativo.

Una posible explicación es que los fenómenos podrían ser globos meteorológicos u otros aparatos usados en investigación, aunque esta teoría no se sostiene en todos los casos, dijeron los funcionarios.

El informe final también incluirá un anexo secreto, dijeron los funcionarios.

Y si bien no contendrá ninguna evidencia que concluya que los fenómenos son naves espaciales extraterrestres, las fuentes reconocieron que el hecho de que esta parte permanezca clasificada y fuera del alcance del público probablemente continuará alimentando la especulación de que el gobierno tenía datos secretos sobre visitas extraterrestres a la Tierra.

Muchos de los más de 120 incidentes examinados en el informe son del personal de la Marina.

El informe también examinó incidentes que involucraron a ejércitos extranjeros durante las últimas dos décadas. Los funcionarios de inteligencia creen que al menos algunos de los fenómenos aéreos podrían haber sido protagonizados por tecnología experimental de una potencia rival, muy probablemente Rusia o China.

Y de hecho, existe preocupación en los servicios de inteligencia y los militares estadounidense sobre el hecho de que China o Rusia pudieran estar experimentando con tecnología hipersónica, con velocidades de vuelo superiores a los 6.000 kilómetros por hora.

