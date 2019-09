Estados Unidos admite que aviones militares tuvieron encuentros con ovnis | FOTOS

Washington. La Marina de Estados Unidos confirmó a través de sus autoridades que las imágenes de ovnis publicadas por "The New York Times" son verdaderamente objetos voladores "no identificados".

Según Clarín, el portavoz de las Fuerzas Navales de Estados Unidos, Joseph Gradisher, manifestó "la Armada considera que los fenómenos contenidos en esos tres videos no están identificados".

La declaración la obtuvo en exclusiva The Black Vault, un portal de internet especificado en desclasificar documentos del gobierno.

"La terminología de fenómenos aéreos no identificados, se utiliza porque proporciona la descripción básica para los avistamientos, observaciones de aeronaves u objetos no autorizados, no identificados que se han observado entrando u operando en el espacio aéreo de varios campos de entrenamiento controlados por militares", adicionó Gardisher.

Militares estadounidenses informaron el avistamiento de ovnis.

Las imágenes fueron difundidas por The New York Times y The Stars Academy of Arts & Sciencia (TTSA). Estos videos han sido denominados como "FLIR1", "GoFast" y "Gimbal".

En el mes de mayo, los pilotos de las Fuerzas estadounidenses declararon que habían visto objetos voladores "no identificados" a una velocidad hipersónica. Incluso, afirmaron que estos ovnis hicieron maniobras realmente imposibles en el aire frente a la costa este de los Estados Unidos.

El Pentágono informó que los pilotos dijeron que los ovnis tenían la capacidad de desaparecer cuando estaban próximos a sus aeronaves de guerra. Ellos los describieron como objetos sólidos, blancos, lisos, sin bordes y que parecían un "huevo alargado".

El Pentágono viene investigando este tipo de hechos frente a las costas de Estados Unidos.

Los especialistas han indicado que estos objetos "no identificados" son muy superiores a cualquiera de las naves estadounidenses o de sus aliados.

No obstante, el Departamento de Defensa y la inteligencia de Estados Unidos dijeron que vienen investigando estos episodios en la costa desde el año 2015.

Estos objetos aparecieron de manera imprevista a más de 24 mil metros y se precipitaron al mar. Posteriormente, se frenaron en los 6 mil metros y se dispersaron.

Los pilotos de aviones caza F/A-18 Super Hornet dicen que estas apariciones suceden "arriba todo el día". El primero de los videos fue capturado el 14 de noviembre de 2004 y el segundo y el tercero el 21 de enero de 2015.

Pilotos estadounidenses señalan que este tipo de hechos suceden a menudo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo hace un tiempo que había sido informado de estas apariciones en su país, pero se mostró "escéptico" sobre la existencia de los objetos.

"Tuve una reunión muy breve al respecto. Pero la gente dice que está viendo ovnis. ¿Lo creo? No particularmente”, puntualizó Trump a ABC News.