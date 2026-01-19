Países candidatos a asiento permanente en el “Consejo de Paz” de Trump deberán pagar USD 1.000 millones

Los países candidatos a un asiento permanente en el llamado “Consejo de Paz” de Donald Trump, que se arroga la misión de “promover la estabilidad” en el mundo, deberán pagar “más de 1.000 millones de dólares en efectivo”, según los “estatutos” obtenidos este lunes por AFP.

“El Consejo de Paz es una organización internacional que busca promover la estabilidad, restablecer una gobernanza fiable y legítima, y garantizar una paz duradera en las regiones afectadas o amenazadas por conflictos”, afirma el preámbulo de estos estatutos, enviados a una serie de países invitados.

El texto, de ocho páginas, critica en este preámbulo “los muchos enfoques de paz” que “institucionalizan crisis en lugar de permitir que la gente salga adelante”, en una alusión clara a Naciones Unidas.

Igualmente, destaca la necesidad de “una organización de paz internacional más ágil y eficaz”.

Donald Trump será “el presidente inaugural del Consejo de Paz”, con poderes amplísimos, ya que será el único autorizado a invitar discrecionalmente a tal o cual país a participar, y tendrá la última palabra en las votaciones.

Igualmente, podrá revocar la participación de un determinado país, salvo en caso de veto por parte de dos tercios de los Estados integrantes.

Distintos líderes europeos han asegurado que habrá una respuesta coordinada a las amenazas de Trump.

Asimismo, tendrá “autoridad exclusiva” para “crear, modificar o disolver entidades subsidiarias” del Consejo de Paz, y será “la autoridad final en cuanto al significado, interpretación y aplicación” de los estatutos fundacionales.

“Cada Estado miembro ejercerá un mandato de no más de tres años a partir de la entrada en vigor de esta Carta, renovable por el presidente. Esta membresía de tres años no se aplicará a los Estados miembros que aporten más de 1.000 millones de dólares en efectivo al Consejo de Paz en el primer año de la entrada en vigor de esta Carta”, añade el documento.

El documento agrega que el Consejo de Paz “puede autorizar la creación de cuentas” bancarias para llevar a cabo su misión", sin precisar la ubicación de las mismas.