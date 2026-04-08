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La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 24 de marzo de 2026. (Jim WATSON / AFP)
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 24 de marzo de 2026. (Jim WATSON / AFP)
/ JIM WATSON
Por Agencia EFE

La exfiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, optó por desafiar a la Cámara de Representantes al no comparecer la próxima semana ante su Comité de Supervisión, donde estaba citada a declarar en el marco de las indagaciones sobre el caso del delincuente sexual confeso, Jeffrey Epstein.

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