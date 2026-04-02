Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La entonces fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, asiste a una ceremonia de juramento en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 24 de marzo de 2026. (EFE/EPA/GRAEME SLOAN / POOL)
La entonces fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, asiste a una ceremonia de juramento en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 24 de marzo de 2026. (EFE/EPA/GRAEME SLOAN / POOL)
/ GRAEME SLOAN / POOL
Por Agencia EFE

Los rumores sobre la destitución de la hasta ahora fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, se convirtieron en noticia este jueves cuando se conoció que el presidente Donald Trump prescindía de una de sus incondicionales defensoras, confirmando el descontento sobre su gestión que arrastraba desde hace meses.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.