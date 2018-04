La experta en desarrollo del lenguaje Paola Uccelli dice que la pasión por la educación se la contagió su madre, a quien no dejaron ir a la universidad. La investigadora se convirtió en mayo pasado en profesora permanente de la prestigiosa Universidad de Harvard, un logro que solo comparte con una peruana más.

—¿Cuán difícil es llegar a enseñar allí?

En realidad más que difícil, en mi caso fue una combinación de varias cosas. Tuve profesores brillantes, el apoyo de mis padres y una gran pasión por la educación y la investigación. Yo quería conocer qué podemos saber del desarrollo del lenguaje para la educación y me fui a buscar un posgrado a Harvard. Cuando acabé la tesis, mientras hacía un posdoctorado, mi asesora me propuso postular a una plaza que se abría y confieso que lo hice por no desairarla, pero me dieron el puesto. Para ser profesora permanente tienes que pasar tres años como profesora asistente, si pasas esa primera revisión vienen cinco años de profesora contratada y ahí viene la prueba de fuego: o te quedas para siempre o te vas para siempre.

—¿Supo rápido que se quedaría?

No. Yo me fui del Perú pensando que iba a volver lo más rápido posible, pero confieso que me fue muy difícil abandonar ese mundo de tanta estimulación intelectual y de tanto compromiso entre la educación y la investigación. Luego me casé y tuve dos hijas. Recuerdo que en un momento teníamos dos tesis por escribir y dos niñas por criar, fue difícil pero lo logramos.

—¿Qué fue lo más difícil de empezar como profesora?

Para mí una de las cosas más difíciles era enseñar sobre desarrollo del lenguaje en una segunda lengua. Fue algo que me torturó por mucho tiempo hasta que con mucha dedicación logré manejar el inglés.

—El Perú tiene aún grandes problemas en educación. ¿Cuáles son los errores más comunes que persisten en esa materia?

Por un lado, hay que saber que la comprensión de lectura es la base primordial del acceso a la educación, a las oportunidades profesionales, a la participación cívica. Lo que vemos en el Perú y en otros países es un grave problema de comprensión de lectura. Una concepción errada es pensar que hay que trabajar solo las letras, el reconocimiento de las palabras y la fluidez, pero el problema de la comprensión de lectura es en gran medida un tema de desconocimiento del lenguaje. Tenemos datos de más de 800 niños del Perú y más del 50% de niños en segundo de secundaria no entiende el conector “por el contrario”. El segundo punto es por qué los niños no aprenden ese lenguaje. Y es porque no hablan. Hay que transformar las escuelas para que los niños debatan, conversen, discutan textos.

—¿Qué decirles a quienes privilegian los conocimientos numéricos?

Yo creo que es otra concepción falsa pensar que hoy hay tanta tecnología que el lenguaje y la lectura son secundarios. En realidad el lenguaje y la lectura son los medios para acceder a la tecnología, a la ciencia, al nuevo conocimiento.

—Ha dicho que no solo leyendo se desarrollan las habilidades de lectura. ¿Qué debemos hacer?

Primero que nada leer y compartir libros y leerlos con placer. Pero incluso si no se tiene libros a la mano, el diálogo es importante en la escuela y en la casa desde que somos muy pequeños. Pensamos que los niños de 2 años no entienden, pero a esa edad son capaces de ir construyendo una historia si uno los ayuda. Pregúntale a un niño “¿Qué hiciste ayer? ¿Te caíste? ¿Qué pasó después?” y él irá construyendo esa historia.

—En tiempos en que la información nos bombardea y el mundo cambia tan rápido, ¿cuál debe ser el principal rol de la educación?

Los chicos que están hoy en la escuela van a tener trabajos que todavía no conocemos y vivirán con tecnologías que no podemos predecir y en medio de problemas sociales que aún desconocemos. Hay que preparar a los niños para que sean aprendices independientes, para que puedan seguir aprendiendo a lo largo de la vida y para ello el lenguaje y la comprensión de lectura son armas indispensables. El mundo cambia más que nunca, entonces la necesidad de desarrollar el lenguaje y lectura es mucho más urgente que antes.

PERFIL

Nací en Lima hace 49 años, pero vivo en EE.UU. desde hace 26. Estudié Lingüística y Literatura en la PUCP. Soy profesora en la Escuela de Posgrado de Educación de la Universidad de Harvard, a la que me gustaría invitar a postular a los peruanos. Visité Lima hace unas semanas gracias a la asociación Luminario para dar una charla sobre el diálogo como eje central del aprendizaje.