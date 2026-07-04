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El papa León XIV reacciona a su llegada para celebrar la misa durante una visita de un día a la isla de Lampedusa, al sur de Sicilia, el 4 de julio de 2026. (Tiziana FABI / AFP)
El papa León XIV reacciona a su llegada para celebrar la misa durante una visita de un día a la isla de Lampedusa, al sur de Sicilia, el 4 de julio de 2026. (Tiziana FABI / AFP)
/ TIZIANA FABI
Por Agencia EFE

El papa León XIV afirmó que defender la vida humana también incluye “acoger, proteger y asistir a los migrantes”, en un mensaje enviado con motivo del 250 aniversario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, su país de origen, que se celebra este sábado.

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