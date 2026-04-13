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El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, llega a la base conjunta Andrews, en Maryland, el 12 de abril de 2026. (Jacquelyn Martin / POOL / AFP)
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, llega a la base conjunta Andrews, en Maryland, el 12 de abril de 2026. (Jacquelyn Martin / POOL / AFP)
/ JACQUELYN MARTIN
Por Agencia EFE

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo este lunes que “en algunos casos” lo mejor sería que el Vaticano se limitara a “cuestiones de moralidad”, en respaldo a la postura del mandatario, Donald Trump, quien ha atacado a León XIV por sus críticas sobre el actuar del país norteamericano en la guerra con Irán.

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