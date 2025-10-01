El papa León XIV durante su visita al Centro Mariapoli dei Focolarini, en la localidad romana de Castel Gandolfo, el 1 de octubre de 2025. (Foto de Simone Risoluti / Dicasterio para la Comunicación del Vaticano / EFE)
El papa León XIV durante su visita al Centro Mariapoli dei Focolarini, en la localidad romana de Castel Gandolfo, el 1 de octubre de 2025. (Foto de Simone Risoluti / Dicasterio para la Comunicación del Vaticano / EFE)
/ Simone Risoluti
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
La Casa Blanca rechaza críticas del papa León XIV a la política migratoria de Estados Unidos
Resumen de la noticia por IA
La Casa Blanca rechaza críticas del papa León XIV a la política migratoria de Estados Unidos

La Casa Blanca rechaza críticas del papa León XIV a la política migratoria de Estados Unidos

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La defendió el miércoles su política migratoria después de que el arremetiera contra lo que calificó de “trato inhumano” que sufren los indocumentados en .

Alguien que dice ‘estoy en contra del aborto, pero estoy de acuerdo con el trato inhumano a los inmigrantes que están en Estados Unidos’, no sé si eso es estar a favor de la vida”, dijo el Papa a los periodistas el martes.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Papa León XIV califica de “propuesta realista” el plan de Trump y espera que Hamás lo acepte

El primer jefe estadounidense de la Iglesia Católica agregó que alguien que es antiaborto pero apoya la pena de muerte, que sigue siendo legal en muchos estados, tampoco era “realmente pro-vida”.

Nacido en Chicago y nombrado papa en mayo tras la muerte del papa Francisco, León XIV hizo esos comentarios a periodistas en su residencia de verano de Castel Gandolfo.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, católica practicante, rechazó las críticas del Papa cuando se le preguntó al respecto el miércoles.

Rechazo que haya un trato inhumano a los inmigrantes ilegales en Estados Unidos bajo esta administración”, dijo Leavitt a los reporteros en rueda de prensa.

MÁS INFORMACIÓN: EE.UU. quiere un Ejército “más poderoso, viril y menos ‘woke’”: los anuncios del jefe del Pentágono marcan un punto de quiebre

Hubo un “trato significativo e inhumano a los inmigrantes ilegales” bajo el anterior presidente Joe Biden, cuando números récord de personas cruzaron la frontera sur con México, aseveró la portavoz.

Esta administración está tratando de hacer cumplir las leyes de nuestra nación de la manera más humana posible” agregó Leavitt.

Meses antes de su elección como sumo pontífice de la Iglesia, el ex cardenal Robert Francis Prevost publicó artículos que criticaban a Trump y al vicepresidente JD Vance, que también es católico, en las redes sociales, particularmente sobre temas de migración.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

Agence France-Presse fue fundada en 1835, lo que la convierte en la agencia de noticias más antigua del mundo. Distribuye contenido para más de 5 mil clientes en seis idiomas, gracias a una red de 1.700 periodistas y 2.400 colaboradores en 151 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC