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Resumen

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El papa León XIV asiste a la santa misa de inauguración del año académico de las universidades pontificias en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, el 8 de octubre de 2026. (Filippo MONTEFORTE / AFP)
El papa León XIV asiste a la santa misa de inauguración del año académico de las universidades pontificias en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, el 8 de octubre de 2026. (Filippo MONTEFORTE / AFP)
/ FILIPPO MONTEFORTE
Por Agencia EFE

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó este martes su apoyo al papa León XIV tras conocerse su diagnóstico de cáncer de pulmón y pidió fuerzas para el pontífice y guía para los médicos que lo atienden.

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