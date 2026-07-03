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Resumen

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Como obispo de Chiclayo y, particularmente, como prefecto del Dicasterio para los Obispos, el hoy papa León XIV siguió de cerca el caso Sodalicio y tuvo un rol relevante en la posterior intervención de la Santa Sede.
Como obispo de Chiclayo y, particularmente, como prefecto del Dicasterio para los Obispos, el hoy papa León XIV siguió de cerca el caso Sodalicio y tuvo un rol relevante en la posterior intervención de la Santa Sede.
Por Agencia EFE

El papa León XIV pidió este viernes a EE.UU. realizar “un esfuerzo continuo por encontrar un terreno común para promover la causa de la paz y la reconciliación, en casa y en el extranjero”, y reclamó también un discurso público “de moderación y respeto por las opiniones de los demás”.

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