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Resumen

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El presidente de Argentina, Javier Milei, interviene en el escenario durante la Gala de la Herencia Hispana en Washington D. C. en el Andrew Mellon Auditorium, el 14 de octubre de 2026. (Leigh Vogel / Getty Images via AFP)
El presidente de Argentina, Javier Milei, interviene en el escenario durante la Gala de la Herencia Hispana en Washington D. C. en el Andrew Mellon Auditorium, el 14 de octubre de 2026. (Leigh Vogel / Getty Images via AFP)
/ LEIGH VOGEL
Por Agencia EFE

El Partido Demócrata de Estados Unidos denunció este martes como una “injerencia” electoral el respaldo del presidente argentino, Javier Milei, a la congresista republicana María Elvira Salazar, que busca revalidar su escaño por Florida en las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre.

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