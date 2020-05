El caso conmociona al condado de Kendall, en Miami, Estados Unidos. Una mujer, identificada como Patricia Ripley, fue grabada mientras empujaba a su hijo Alejandro, de nueve años, a un lago. En esa oportunidad, corrió en busca de ayuda y lograron salvarlo, pero al día siguiente el niño fue encontrado sin vida en otro canal cercano.

El 21 de mayo pasado, las cámaras registraron el momento exacto en que esta mujer habría hecho su primer intento de homicidio: en las imágenes, tomadas desde un complejo de apartamentos frente a un lago, se ve cuando una mujer llega caminando con un niño tomado de la mano alrededor de las 6.30 de la mañana.

Luego se acerca cada vez más al borde del camino que rodea el lago y parece empujarlo. La mujer sale corriendo y vuelve acompañada de un hombre que rescata al pequeño, con trastorno de espectro autista. En otras grabaciones, se aprecia el momento en que ella seca con toallas a su hijo. Un día después Alejandro fue hallado sin vida en un canal de agua cercano.

Katherine Fernández Rundle, la fiscal del condado Miami-Dade, confirmó en una conferencia de prensa la existencia de una segunda grabación -que, para resguardar la imagen del menor, no quiso difundir- donde se observa el momento en que Ripley abandonó a su hijo y dejó que se ahogara. “Al ser un niño autista que no podía hablar, no pudo decirles a las personas que lo rescataron la primera vez que su madre lo había empujado”, sentenció.

Por su parte, la madre del niño le había dicho a la policía que su hijo había sido secuestrado por dos hombres después de un violento robo. Según los medios locales luego de su detención la acusada le confesó a la policía la muerte de su hijo y “declaró que él iba a estar en un mejor lugar”; al tiempo que su abogado defensor, Nelson Rodríguez Varela, expresó: “En este punto, el contenido de la declaración jurada del arresto es una mera acusación y no prueba de la culpabilidad de la señora Ripley. Cualquier conclusión sobre el caso es extremadamente prematura”.

Un video de seguridad mostró que el jueves Patricia Ripley arrojó a su hijo Alejandro, de 8 años, a un canal, pero personas que estaban en el lugar lo rescataron, y una hora más tarde supuestamente lo empujó a un estanque, donde la policía halló el cuerpo sin vida del niño el viernes.

