Patrick D’Angelo Oliveira, un adolescente de 13 años, reclama con desesperación la presencia de sus padres peruanos debido a que se encuentra luchando por su vida en la cama de un hospital en Florida, Estados Unidos. El menor pide ver a sus progenitores que fueron deportados al Perú el pasado 25 de diciembre.

“Estoy acá en un hospital de Florida, extraño a mi papás”, dice el menor en un video que fue difundido a través de la cadena internacional de Telemundo.

La angustia de familia Oliveira

La pesadilla para la familia Oliveira empezó en el mes de octubre, cuando el menor ingresó a un hospital en Maryland por taquicardia y fiebre.

“Después de que me pidieron una autorización para hacerle unos exámenes profundos al pulmón y corazón, a mi hijo en tres horas lo sacan en un estado de coma”, dice desde el Perú la madre de Patrick, Silvia Rivera.

Patrick D’Angelo Oliveira, de 13 años, padece de fibrosis pulmonar y se encuentra en la cama de un hospital. (Foto: Captura de video de Telemundo).

Rivera agregó que el adolescente estuvo en estado de coma por 6 días con diagnóstico de fibrosis pulmonar, lo que llevó a que ella como apoderada no aceptara ningún tratamiento para su hijo, porque temía que su condición empeorara.

“Ya no podía confiar en los médicos que me dijeron que ya no había peligro en estos exámenes no le iban hacer”, dice Silvia.

Deportación de los padres de Patrick

En diciembre, Silvia y Enrique Olivera recibieron una notificación del Departamento de Salud y Servicios Humanos donde se les dice que perdieron la custodia de Patrick debido a que pusieron su salud en riesgo, por lo que la custodia pasaba a manos del hospital.

Un experto señaló a la cadena de Telemundo que esta situación se dio a raíz de que los padres del adolescente se negaron a acceder a un tratamiento para este.

En su desesperación, Silvia y Enrique decidieron ir a Miami para abordar un avión que los lleve hacia el Perú el 25 de diciembre junto con su hijo y así poder tratar la enfermedad de Patrick. No obstante, en el aeropuerto de Miami los padres fueron separados del menor por carecer de documentación que respaldara su presencia en Estados Unidos. Luego los deportaron al Perú sin Patrick.

Patrick y su madre en un hospital en Maryland. (Foto: Captura del video de Telemundo).

“Mi hijo lloraba mucho y decía que no nos separen. Decía que hoy es Navidad”, recuerda Silvia, quien vivió junto con su esposo vivió en Estados Unidos indocumentada durante 18 años.

El menor se encuentra en manos de las autoridades locales.

“Hasta me pusieron GPS para que no me escape de la unidad”, dice Patrick. Sin embargo, no se sabe con exactitud en dónde se encuentra el adolescente, pues la institución que lo tiene bajo su tutela no ha brindado más detalles.

