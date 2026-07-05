Un alto funcionario del gobierno de Donald Trump restó importancia el domingo al desfile de supremacistas blancos realizado la víspera en Washington con motivo del 250 aniversario de Estados Unidos, y subrayó el peso de la libertad de expresión en la democracia estadounidense.

El sábado, mientras miles de personas se reunían en la capital federal para conmemorar la Declaración de Independencia de la Corona británica el 4 de julio de 1776, cientos de personas enmascaradas, algunas con banderas confederadas y otras con emblemas del movimiento supremacista Patriot Front, marcharon gritando “¡Recuperemos Estados Unidos!”.

“Lo que ellos defienden es algo con lo que yo jamás podría estar de acuerdo. Pero uno de los principios fundamentales de Estados Unidos, que hace que la democracia sea desordenada, es la libertad de expresión”, declaró el domingo el secretario del Interior, Doug Burgum, a la cadena CNN.

Miembros del grupo supremacista blanco Patriot Front se reúnen en la estación de metro Eastern Market en Washington, DC., para celebrar el 250 aniversario de Estados Unidos. (Finn Gomez/Getty Images/AFP). / FINN GOMEZ

“Hay muchas cosas que veo que personalmente podrían considerar ofensivas y reprobables. Pero en Estados Unidos, la libertad de expresión está permitida”, añadió.

“Estamos en un país donde alguien puede presentarse y ser elegido declarándose comunista, aunque eso sea contra lo que nuestra nación ha combatido”, argumentó el secretario.

Miembros del grupo supremacista blanco Patriot Front viajan en el metro de Washington para dirigirse a un desfile por los 250 años de Estados Unidos. (Finn Gomez/Getty Images/AFP). / FINN GOMEZ

Vestidos con pantalones y gorras color caqui y camisas azul oscuro, y aparentemente dirigidos por el fundador del grupo neofascista Patriot Front, Thomas Rousseau, los enmascarados abarrotaron el sistema de metro de la ciudad, se congregaron frente a la estación de tren Union Station y, según los informes, marcharon hacia la zona del Congreso.

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