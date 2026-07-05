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Resumen

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Miembros del grupo supremacista blanco Patriot Front ingresan a la estación de metro Eastern Market en Washington, DC. (Foto de Finn Gomez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / vía AFP).
Miembros del grupo supremacista blanco Patriot Front ingresan a la estación de metro Eastern Market en Washington, DC. (Foto de Finn Gomez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / vía AFP).
/ FINN GOMEZ
Por Agencia AFP

Un alto funcionario del gobierno de Donald Trump restó importancia el domingo al desfile de supremacistas blancos realizado la víspera en Washington con motivo del 250 aniversario de Estados Unidos, y subrayó el peso de la libertad de expresión en la democracia estadounidense.

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