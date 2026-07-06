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Miembros del grupo Patriot Front usan mascaras mientras marchan por Washington antes de los actos por los 250 años de independencia de Estados Unidos, el sábado 4 de julio de 2026. (Mark Sherman vía AP).
Miembros del grupo Patriot Front usan mascaras mientras marchan por Washington antes de los actos por los 250 años de independencia de Estados Unidos, el sábado 4 de julio de 2026. (Mark Sherman vía AP).
Por Roger Zuzunaga Ruiz

Mientras millones de personas celebraban el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos con desfiles, conciertos y fuegos artificiales, otro grupo llamó la atención en las calles de Washington el sábado. Cientos de hombres vestidos con camisetas azules, pantalones caqui, rostros cubiertos y banderas estadounidenses marcharon en formación por el centro de la capital. Se trataba de Patriot Front, una organización catalogada por expertos como uno de los grupos supremacistas blancos más activos del país. ¿Cómo nació esta agrupación que busca proyectar una imagen de patriotismo para difundir una ideología nacionalista blanca y quién la dirige?

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