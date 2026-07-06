Mientras millones de personas celebraban el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos con desfiles, conciertos y fuegos artificiales, otro grupo llamó la atención en las calles de Washington el sábado. Cientos de hombres vestidos con camisetas azules, pantalones caqui, rostros cubiertos y banderas estadounidenses marcharon en formación por el centro de la capital. Se trataba de Patriot Front, una organización catalogada por expertos como uno de los grupos supremacistas blancos más activos del país. ¿Cómo nació esta agrupación que busca proyectar una imagen de patriotismo para difundir una ideología nacionalista blanca y quién la dirige?

Los integrantes de Patriot Front abarrotaron el sistema de metro de Washington, se congregaron frente a la estación de tren Union Station y marcharon hacia la zona del Congreso de Estados Unidos, según la prensa local.

Desfilaron gritando frases como “¡Recuperemos Estados Unidos!”. Además de llevar emblemas propios, estas personas también portaban banderas confederadas.

Miembros del grupo supremacista blanco Patriot Front se reúnen en la estación de metro Eastern Market en Washington, DC., para celebrar el 250 aniversario de Estados Unidos. (Finn Gomez/Getty Images/AFP). / FINN GOMEZ

🔴 Miles de miembros de Patriot Front marcharon este 4 de julio por Washington D. C. portando banderas confederadas y coreando "Reclaim America".



🔴 Patriot Front es identificado por organizaciones especializadas como un grupo supremacista blanco.



🔴 Todo esto ocurre bajo el… pic.twitter.com/GYoCepzqg7 — Ciudadano Roberto Kiltro (@RobertoMerken) July 5, 2026

En una entrevista con CNN el domingo, el secretario del Interior, Doug Burgum, restó importancia al hecho y destacó que en Estados Unidos prima la libertad de expresión.

“Lo que ellos defienden es algo con lo que yo jamás podría estar de acuerdo. Pero uno de los principios fundamentales de Estados Unidos, que hace que la democracia sea desordenada, es la libertad de expresión”, declaró Burgum.

“Hay muchas cosas que veo que personalmente podrían considerar ofensivas y reprobables. Pero en Estados Unidos, la libertad de expresión está permitida”, añadió.

¿Cuándo nació Patriot Front?

Thomas Rousseau (derecha), fundador del grupo supremacista blanco Patriot Front, sube al metro de Washington el 4 de julio de 2026. (Finn Gomez/Getty Images/AFP). / FINN GOMEZ

Según el Southern Poverty Law Center, Patriot Front “es un grupo de odio nacionalista blanco que se formó tras la mortal manifestación ‘Unite the Right’ en Charlottesville, Virginia”, en agosto del 2017.

El 12 de agosto del 2017, una manifestación de grupos supremacistas blancos y de ultraderecha desencadenó violentos enfrentamientos cuando un individuo embistió con su automóvil a una multitud de contramanifestantes, dejando una persona muerta, identificada como Heather Heyer, y decenas de heridos.

Una mujer recibe primeros auxilios tras un atropello en Charlottesville, Virginia, el 12 de agosto de 2017. (Foto de Paul J. RICHARDS / AFP). / PAUL J. RICHARDS

Días después, Thomas Ryan Rousseau, quien lideró una facción de Vanguard America, que participó activamente en la marcha de Charlottesville, cambió el nombre del sitio web del grupo y lanzó una nueva organización llamada Patriot Front, según la Liga Antidifamación.

Thomas Rousseau tenía 18 años cuando decidió romper con Vanguard America y lanzar Patriot Front. Desde el primer momento quiso darle una imagen renovada a su movimiento.

Aunque mantuvo la misma base ideológica, Patriot Front adoptó una estrategia distinta: reemplazó la estética neonazi por símbolos patrióticos estadounidenses; comenzó a utilizar los colores rojo, blanco y azul, además de referencias a la historia de EE.UU. y a los padres fundadores; organizó marchas altamente coordinadas con participantes uniformados y enmascarados; intensificó la propaganda mediante pancartas, grafitis, volantes y acciones rápidas.

Rousseau nació en 1998 en el estado de Texas. Hoy sigue siendo el principal líder visible de la organización.

En la marcha del pasado 4 de julio se vio a Rousseau con la cara descubierta.

Expertos señalan que una de las características distintivas de Patriot Front es que, a diferencia de otros grupos extremistas de Estados Unidos, procura proyectar una imagen disciplinada y organizada. Sus integrantes suelen aparecer: con el rostro cubierto, vistiendo camisas azules y pantalones caqui, marchando en formación y utilizando consignas como “Recuperemos Estados Unidos”.

Thomas Rousseau (C), fundador del grupo supremacista blanco Patriot Front, y otros miembros se reúnen en la estación de metro Eastern Market en Washington, DC., el 4 de julio del 2026. (Finn Gomez/Getty Images/AFP). / FINN GOMEZ

Una nación reservada para personas de ascendencia europea

El 4 de diciembre de 2021, miembros del grupo de extrema derecha Patriot Front marchan por el Puente Memorial en Washington, DC. (Win McNamee/Getty Images/AFP). / WIN MCNAMEE

Además, organizaciones que monitorean el extremismo sostienen que el grupo promueve una visión de Estados Unidos como una nación reservada para personas de ascendencia europea y rechaza el multiculturalismo y la inmigración.

USA Today obtuvo documentos internos exclusivos de Patriot Front, que muestran que el grupo está en 49 estados y que ha crecido rápido.

Un análisis de USA TODAY sobre los documentos internos que consiguió reveló que para junio de este año el grupo tenía más de 540 miembros. Desde que se fundó, cada año ha vedido duplicando su número de integrantes. Y consiguió a más de la mitad de sus nuevos miembros en oleadas durante los últimos dos años.

Patriot Front está afiliado a docenas de “clubes activos” donde se sabe que jóvenes supremacistas blancos se reúnen y entrenan en artes marciales mixtas.

El grupo controla rigurosamente su propaganda y marketing mediante diversas guías que sus miembros deben seguir estrictamente.

En una comunicación interna filtrada a USA TODAY, Thomas Rousseau insta a sus miembros a involucrarse más, mantenerse en forma y continuar su incesante campaña de propaganda supremacista blanca. Además, requiere que sean 600 miembros para el 4 de julio del 2026.

“Este es un selecto grupo de hombres comprometidos que supera con creces a cualquier otro grupo similar en nuestro país”, escribe Rousseau. “Estos equipos necesitan miembros comprometidos. Hombres dispuestos a trabajar por la causa y no solo a luchar por ella”, agrega.

Miembros del grupo supremacista blanco Patriot Front ingresan a la estación de metro Eastern Market en Washington, DC. (Foto de Finn Gomez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / vía AFP). / FINN GOMEZ

Los documentos obtenidos por USA TODAY aportan nuevas pruebas de las intenciones del grupo: “trabajar para asegurar un futuro para los niños blancos”.

El manifiesto del grupo afirma que en Estados Unidos aquellos que no son de ascendencia europea no son verdaderamente estadounidenses.

“Ser estadounidense es ser descendiente de conquistadores, pioneros, visionarios y exploradores. Esta identidad única nos fue legada por nuestros antepasados, y este espíritu nacional permanece firmemente arraigado en nuestra sangre”, dice el manifiesto.

“La nacionalidad no puede otorgarse a quienes no pertenecen al linaje fundador de nuestro pueblo, ni a quienes no comparten el espíritu común que impregna nuestra gran civilización y la diáspora europea”, añade el manifiesto.

Según los documentos, un aspirante a ingresar a Patriot Front escribió: “Nacionalista blanco cansado de ver cómo mi país es violado y saqueado por invasores extranjeros”.

La violencia y el reclutamiento

Miembros del grupo supremacista blanco Patriot Front viajan en el metro de Washington para dirigirse a un desfile por los 250 años de Estados Unidos. (Finn Gomez/Getty Images/AFP). / FINN GOMEZ

El grupo rechaza públicamente la violencia, y los documentos proporcionados a USA TODAY incluyen instrucciones para que sus miembros eviten específicamente los enfrentamientos violentos o agresivos.

Sin embargo, USA TODAY dio cuenta que decenas de miembros de Patriot Front fueron acusados ​​de conspiración para provocar disturbios en el 2022, tras ser arrestados cuando se dirigían a protestar contra un desfile del Orgullo en Coeur d’Alene, Idaho. Cinco de ellos fueron finalmente condenados.

Otros miembros han sido acusados ​​de vandalismo por dañar un mural del Orgullo en Olympia, Washington, y un monumento en Richmond, Virginia, en conmemoración de Arthur Ashe, el primer hombre negro en ganar títulos individuales de tenis en Wimbledon, el Abierto de Estados Unidos y el Abierto de Australia.

Por su parte, el Washington Post informó que en diciembre del 2021, Patriot Front organizó una marcha en Washington y utilizó cuentas falsas en redes sociales para amplificar su impacto mediático.

Los documentos dejan ver que el reclutamiento está cuidadosamente planificado. Para ello existen manuales sobre cómo identificar posibles reclutas, qué preguntas realizar durante las entrevistas, cuánto tiempo se debe observar a un candidato antes de aceptarlo, cómo evitar infiltraciones y cómo mantener la confidencialidad de la organización.

El ingreso no es inmediato: los aspirantes pasan por un proceso de evaluación antes de convertirse en miembros plenos.