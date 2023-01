Paula Durán, la colombiana que estaba hospitalizada en Estados Unidos por un cáncer terminal y que conmovió al país por su dolorosa historia, falleció este 24 de enero debido a su enfermedad.

La lucha de Paula Durán y Sergio Vega, pareja colombiana que migró a Estados Unidos, volcó la solidaridad de gran parte de los colombianos y latinos en el país norteamericano.

La joven fue diagnosticada con un agresivo cáncer en medio del embarazo de su tercer hijo y este acabó segando su vida.

Gracias a la solidaridad de las personas y las relaciones diplomáticas entre EE.UU. y Colombia, los padres de la colombiana viajaron con sus tiquetes donados y una visa humanitaria al gigante norteamericano para acompañarla durante los últimos días.

Paula Durán, de 27 años, fue diagnosticada con cáncer de cerebro y estómago en estado terminal. (Foto: Instagram de @sergiovega228711).

Natalia Vargas, amiga cercana de Paula y quien fue la persona que lideró la campaña para en redes sociales para ayudar a la joven, confirmó la noticia a través de sus redes sociales.

”¡Te amamos! ¡Luchamos por ti! ¡Y aunque ya no estés seguiremos siempre con nuestro corazón abierto para tu familia! Gracias por enseñarnos el verdadero sentido de la vida, por enseñarnos a valorar cada segundo. Nos enseñaste a ser valientes, a luchar y a no perder la Fe. ¡Te amamos paula!”, publicó en su Instagram.

Según comentaron familiares de la colombiana, ella estuvo muy grave durante las últimas horas y su respiración ya estaba muy afectada y no respondía a los estímulos.

El sentido mensaje de su esposo

A través de una transmisión en vivo en redes sociales, Sergio Vega dijo que ahora tiene un ángel en el cielo que protegerá a su familia. Tras llegar a Estados Unidos hace ocho meses con planes distintos para su familia, ahora cree que ella velará desde el cielo por sus hijos.

La familia migró a Estados Unidos en 2022. (Foto: Instagram de @sergiovega228711).

“A veces, no lo creo. Ahorita estaba hablando en la funeraria, nunca me imaginé que iba a sucederle eso. Me duele en el alma, me desgarra, era parte de mi vida. Me motivaba a hacer muchas cosas. Se queda en mi corazón y en mi mente”, expresó.

Agradeció cada uno de los momentos que vivió al lado de ella, al lado de la ‘mona’ como la llamó.

“Fueron momentos de alegría, momentos de tristeza, pero maravillosos. Teníamos siempre la fe. Murió en mis brazos, la abracé y estuve hasta su último suspiro. Quiero agradecerle y que oremos mucho por ella. Ella está arriba en los brazos de Dios, muy pronto estaré con ella”, continuó.

También les envió un mensaje de fortaleza a doña Iris y Éder, los padres de Paula que lograron viajar a EE.UU. para darle fortalezas.

“Me siento tranquilo porque sé que di un 101%. Traté de robarle muchas sonrisas a esa mona hermosa. (...) Tuvimos momentos de tormenta, pero siempre logramos superarlos”.

Vega se mostró visiblemente conmovido, pero enfatizó en que luchará para que sus dos niñas y el bebé recién nacido tengan un futuro mejor: “Toca seguir por esas tres motivaciones que tengo”.

“Me volveré a encontrar con ella para la eternidad”, sentenció, mientras sostenía un cuadro de un dibujo de ambos.

Para finalizar, agradeció por el inmenso apoyo que le brindaron los internautas, los medios de comunicación y alguna celebridades, mediante el cual su historia logró tanta difusión.

“Se fue muy temprano. Quiero darles las gracias. Y me siento muy orgullo de haberme casado con Paula aquel 21 de septiembre a las 4 p. m. en la Iglesia Catedral de Neiva. Fue uno de nuestros días más felices. Queríamos llegar hasta viejitos... Dios los bendiga, mi monita linda siempre vivirá no solo en mi corazón, sino en el corazón de todos ustedes”.