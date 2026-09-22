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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump dice que España "debería ser castigada" por su gasto en defensa. (Andrew CABALLERO-REYNOLDS / Henry NICHOLLS / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump dice que España "debería ser castigada" por su gasto en defensa. (Andrew CABALLERO-REYNOLDS / Henry NICHOLLS / AFP)
Por Agencia EFE

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, calificó de “ideológico” y “no respaldado por hechos y datos” el discurso que pronunció este martes el presidente estadounidense, Donald Trump, ante la Asamblea General de la ONU, en el que cuestionó el cambio climático y amenazó con “aniquilarIrán si no alcanza un acuerdo para poner fin a la guerra.

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