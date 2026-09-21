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Resumen

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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez durante la presentación en La Moncloa de ‘IA360: plan para un despliegue responsable de la IA', el 21 de septiembre de 2026. (Javier Lizón / EFE)
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez durante la presentación en La Moncloa de ‘IA360: plan para un despliegue responsable de la IA', el 21 de septiembre de 2026. (Javier Lizón / EFE)
Por Agencia EFE

El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, no asistirá este martes a la recepción que ofrece en Nueva York el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los cabezas de delegación de los países con motivo del inicio del 81 periodo de sesiones de la Asamblea de la ONU.

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