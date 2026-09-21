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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, junto al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, el 21 de septiembre de 2026. (Captura de X @sanchezcastejon)
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, junto al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, el 21 de septiembre de 2026. (Captura de X @sanchezcastejon)
Por Agencia EFE

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, abordaron este lunes en Nueva York la evolución de la situación regional, incluida la situación en Oriente Medio, durante una reunión celebrada en el marco de la semana de alto nivel de la Asamblea General.

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