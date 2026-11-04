La demócrata Peggy Flanagan ganó este miércoles la carrera al Senado por Minnesota en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, según proyecciones de Associated Press y NBC, convirtiéndose así en la primera persona indígena en lograr ese cargo.

Durante gran parte del recuento, fue su rival, la republicana Michele Tafoya, quien ocupo la primera posición, aunque finalmente la demócratas terminaron dándole la vuelta al resultado.

La vencedora en las elecciones, hasta ahora vicegobernadora de Minnesota, se había visto envuelta en una polémica relacionada con los programas de asistencia social del estado y fue acusada, junto a otros altos cargos, de no haber impedido el robo de fondos originalmente destinados a niños de bajos ingresos.

La controversia se centró en torno a las escuelas infantiles y guarderías gestionadas por miembros de la comunidad somalí y alcanzó un punto crítico debido a una mezcla de investigaciones reales por fraudes masivos y acusaciones virales que desataron una dura respuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La vicegobernadora Peggy Flanagan, candidata demócrata al Senado por Minnesota, habla durante un acto de campaña el 29 de octubre de 2026. (Stephen Maturen/Getty Images/AFP). / STEPHEN MATUREN

Trump activó una redada migratoria en enero que acabó con la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales.

En el Gobierno de Minnesota, esta representante del Partido Demócrata trabajó junto a quien aspiró a ser vicepresidente de Estados Unidos con Kamala Harris en 2024, el gobernador Tim Walz, quien no mostró en ningún momento su apoyo a su candidatura al Senado.

Flanagan estuvo cerca de convertirse en la primera gobernadora mujer de Minnesota, ya que la Constitución estatal establecía que sería ella, como segunda autoridad, quien habría sucedido a Walz si este se hubiera convertido en vicepresidente.

Además, la senadora electa se pronunció en una entrevista en contra de mantener en su posición al actual líder de los demócratas en el Senado, Chuck Summer, después de las elecciones de medio mandato y declaró que “la gente quiere un gran cambio”.

Antes de ser vicegobernadora, trabajó como activista comunitaria, fue miembro de la Junta de Escuelas Públicas de Minneapolis (2005-2009) y legisladora en la Cámara de Representantes de Minnesota (2015-2019), por lo que estuvo casi la mitad de sus 47 años de vida implicada en la actividad pública.

Flanagan defiende, entre otras cuestiones, un sistema de salud pública universal, el fin de la venta de armas a Israel y la denominación de genocidio para las actuaciones de este país en la Franja de Gaza.

En Minnesota, también ganó la demócrata Amy Klobuchar en la elección celebrada para sustituir a Walz como gobernador del estado.