icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La candidata demócrata al Senado de los Estados Unidos, la vicegobernadora de Minnesota Peggy Flanagan, habla durante un acto el 11 de agosto de 2026 en Minneapolis. (Stephen Maturen/Getty Images/AFP).
La candidata demócrata al Senado de los Estados Unidos, la vicegobernadora de Minnesota Peggy Flanagan, habla durante un acto el 11 de agosto de 2026 en Minneapolis. (Stephen Maturen/Getty Images/AFP).
/ STEPHEN MATUREN
Por Agencia EFE

La demócrata Peggy Flanagan ganó este miércoles la carrera al Senado por Minnesota en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, según proyecciones de Associated Press y NBC, convirtiéndose así en la primera persona indígena en lograr ese cargo.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?