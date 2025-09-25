El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firma una orden ejecutiva en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU., el 25 de septiembre de 2025. (Foto de EFE/EPA/YURI GRIPAS)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firma una orden ejecutiva en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU., el 25 de septiembre de 2025. (Foto de EFE/EPA/YURI GRIPAS)
/ YURI GRIPAS / POOL
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Trump firma orden ejecutiva para pedir la pena de muerte en Washington DC
Resumen de la noticia por IA
Trump firma orden ejecutiva para pedir la pena de muerte en Washington DC

Trump firma orden ejecutiva para pedir la pena de muerte en Washington DC

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente de , , ordenó a la Fiscal General, , solicitar en la pena de muerte en todos los casos que cumplan con los “factores aplicables”, en otra medida justificada bajo la toma federal de la capital por el supuesto “crimen sin control” que atraviesa.

Con este memorando, Trump busca revivir la pena de muerte en la capital, la cual había sido abolida en 1981.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: ¿Quién era Joshua Jahn, el presunto atacante contra una instalación del ICE en Dallas, y qué dice la nota que dejó?

La orden establece que el Fiscal General para el Distrito de Columbia deberá pedir la pena de muerte en todos los procesos judiciales donde existan “factores aplicables”.

Además, agrega que otorgar prioridad a esta medida merece especial atención ante las “amenazas a la seguridad pública” que enfrenta la ciudad.

Bajo esta misma lógica, Trump tomó el poder federal sobre la policía metropolitana de la capital desde el pasado 11 de agosto, desplegando miles de elementos de la Guardia Nacional y agentes de diversas agencias federales para realizar operativos en Washington DC.

Durante las últimas semanas, Trump ha utilizado el discurso de la violencia en diferentes ciudades como Chicago y Los Ángeles, con líderes demócratas, para buscar tomar control federal sobre ellas.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC