Como una "zona de guerra" describen los medios locales el municipio estadounidense de Wilkes-Barre, en Pensilvania, su lugar de residencia luego del paso de un temporal que dejó camiones volteados y un ambiente de destrucción. Las autoridades investigan si el fenómeno fue un tornado.

En esta localidad estadounidense, una fuerte tormenta acaeció la noche del miércoles, pero el Servicio Meteorológico Nacional intenta determinar este jueves si un tornado tocó tierra durante la madrugada.

Según reporta The Washington Post, la zona comercial del pueblo quedó devastada. Hay restaurantes y tiendas "completamente destruidos", con una gran cantidad de agua que aún cae de sus techos.

En las vías de tránsito de automóviles, el panorama es de camiones volcados, árboles derribados junto a cables que cayeron de sus postes y un número indeterminado de negocios cuya fachada está destruida.

Antes del temporal que arrasó con los autos y los locales en esta zona de Pensilvania, los pobladores estaban comiendo en los centros comerciales durante la tormenta y fue solo por cuestión de horas que no coincidieron con el posible tornado, por lo que no se reportan heridos, indicó un informe de The Associated Press.



De acuerdo con Ben Reppert, meteorólogo de la Universidad Estatal de Pensilvania, si la tormenta produjo un tornado, se hubiera "envuelto en la lluvia" y viajado en la oscuridad de la madrugada, lo que significa que habría sido "casi imposible para la gente verlo si estaban fuera".

"La destrucción es increíble", dijo Ryan Walsh, que administra una tienda en el área.



En tanto, James Roheña, empleado de la tienda, manifestó: "Al principio no me lo tomé en serio porque no se supone que tengamos tornados aquí (...) Pero luego la lluvia comenzó a caer en oleadas, con relámpagos. Así que cerré las puertas y las cerré con llave, y lo siguiente que supe es que me sentía como si estuviera en la película 'Twister'"

miércoles por la noche se emitió una advertencia de tornado para Wilkes-Barre, Kingston y Plymouth.



Poco después, la policía del municipio de Wilkes-Barre dijo en Twitter que hubo un "informe de múltiples edificios derrumbados [en el área] de la calle Mundy", por lo cual instaba a los conductores a evitar el área.

Las fotos y videos en las redes sociales mostraron la estela de destrucción, como en esta toma aérea.