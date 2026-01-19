Soldados de Estados Unidos participan en el entrenamiento militar "Respuesta Rápida 23" de la OTAN en Europa el 29 de mayo de 2023. (Foto de Robert ATANASOVSKI / AFP).
Soldados de Estados Unidos participan en el entrenamiento militar "Respuesta Rápida 23" de la OTAN en Europa el 29 de mayo de 2023. (Foto de Robert ATANASOVSKI / AFP).
/ ROBERT ATANASOVSKI
Agencia AFP
Agencia AFP

Pentágono prepara el despliegue de tropas en Minneapolis, según reportes
El ordenó que 1.500 soldados se preparen para un (norte), un estado convulsionado por los disturbios provocados por la represión contra la inmigración, informaron medios estadounidenses el domingo.

Los supuestos planes se anuncian días después de que el presidente Donald Trump amenazara con invocar la Ley de Insurrección, que permite el uso de la fuerza militar para suprimir una “rebelión armada” o “violencia doméstica”. Trump, sin embargo, dijo el viernes que no había necesidad inmediata de invocarla.

Francisco Sanz
Los planes fueron informados primero por la cadena ABC, que citó a dos funcionarios de defensa no identificados que afirmaron que 1.500 paracaidistas del Ejército en servicio activo que están en Alaska fueron puestos en alerta. El presidente aún no ha tomado una decisión final sobre el despliegue.

Ni el Pentágono ni la Casa Blanca respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios de la AFP.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al secretario de Estado, Marco Rubio (izquierda), y el secretario de Defensa, Pete Hegseth (derecha), habla con la prensa tras las acciones militares estadounidenses en Venezuela, en su residencia Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 3 de enero de 2025. Foto: Jim WATSON / AFP
/ JIM WATSON

Los soldados podrían ser enviados a ese estado del norte de Estados Unidos, y más concretamente a Minneapolis, su principal ciudad, en medio de las fuertes tensiones desde que una estadounidense fue asesinada el 7 de enero por un agente de inmigración (ICE) durante una operación.

“No se trata de seguridad. Se trata de venir a nuestra ciudad por miles y aterrorizar a la gente simplemente porque son latinoamericanos o somalíes”, criticó el domingo el alcalde demócrata de Minneapolis, Jacob Frey, en CBS.

