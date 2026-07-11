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Resumen

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El nuevo avión VC-25B Bridge Air Force One, que transportaba al presidente de Estados Unidos, aterrizó en la base aérea de Etimesgut, cerca de Ankara, el 7 de julio de 2026. (ABDULLAH GUCLU / POOL / AFP)
El nuevo avión VC-25B Bridge Air Force One, que transportaba al presidente de Estados Unidos, aterrizó en la base aérea de Etimesgut, cerca de Ankara, el 7 de julio de 2026. (ABDULLAH GUCLU / POOL / AFP)
/ ABDULLAH GUCLU
Por Agencia EFE

Los cuatro periodistas de The New York Times que informaron sobre las supuestas preocupaciones de seguridad del nuevo avión presidencial Air Force One, donado por Qatar, fueron citados a declarar ante un jurado federal la próxima semana, según informó este sábado el rotativo neoyorquino.

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