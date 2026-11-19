Periodistas que viajaron este jueves con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fueron obligados a entregar sus teléfonos móviles a bordo del Air Force One, una medida de seguridad inusual adoptada mientras la aeronave despegaba de China tras una cumbre de líderes mundiales.

“A las 18H45 horas, el avión despegó. Nos retiraron los teléfonos, por el momento, por motivos de seguridad”, informó un periodista del grupo de prensa que viaja a bordo, poco después de que el aparato despegara de Shenzhen.

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Ninguna explicación oficial fue dada a los reporteros.

La corresponsal de Fox News, Jacqui Heinrich —presidenta de la Asociación de Corresponsales en la Casa Blanca—, señaló que, durante la anterior visita de Trump a China, en mayo, no se habían requisado los teléfonos de los periodistas.

Heinrich sugirió que la medida de este jueves, sumada a cambios en las restricciones de vuelo sobre Alaska, plantea dudas acerca de si el Air Force One se dirige directamente de regreso a Estados Unidos.

Durante su gira por Asia, Trump había planteado en repetidas ocasiones la posibilidad de reunirse con el líder norcoreano Kim Jong Un, aunque ese encuentro nunca llegó a ser anunciado.

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