Peruano de The Washington Post, Carlos Lozada, gana el premio Pulitzer

El crítico de libros de no ficción de The Washington Post, el peruano Carlos Lozada, ganó el premio Pulitzer en la categoría Crítica “por sus ambiciosos e innovadores ensayos” según describió el prestigioso diario.

Lozada superó a la historiadora Jill Lepore de The New Yorker, y a la crítica de cine Manohla Dargis de The New York Times.

De acuerdo a la organización del Pulitzer, los “mordaces e indagadores ensayos y comentarios” del peruano se supieron combinar con “una emoción cálida y un análisis cuidadoso” al centrar sus trabajos principalmente en “Gobierno y la experiencia estadounidense”.

Según el Post, los ensayos de Lozada se extienden a través de la política, historia presidencial, vivencias de migrantes, informes de seguridad nacional y análisis feminista para investigar diferentes dilemas nacionales.

El galardón incluye un premio de US$15 mil.

—Vida y trayectoria —

Lozada, de 47 años, nació en Lima pero emigró a Estados Unidos junto a su familia a los 3. Tras siete años en Norteamérica, regresó al Perú para terminar sus estudios escolares.

Es bachiller en ciencias políticas y económicas por la Universidad de Notre Dame y tiene un master en administración pública por la Universidad de Princeton.

Fue analista en el Banco de la Reserva Federal de Atlanta antes de convertirse en editor de la prestigiosa revista Foreign Policy. En el 2005 llegó a The Washington Post, donde fue editor de Economía, Seguridad Nacional y Opinión antes de ocupar su cargo actual en el 2015.

En el 2018 ya había quedado como finalista del Pulitzer y en el 2015 ganó el Premio del Círculo Nacional de Críticos del Libro.

--- Otros ganadores ---



El New York Times y el Wall Street Journal fueron galardonados este lunes con los premios Pulitzer, que otorga la Universidad de Columbia, por sus trabajos de investigación que destaparon escándalos relacionados con el imperio financiero y la campaña electoral del presidente de EE.UU., Donald Trump.

En concreto, el New York Times recibió el premio a mejor reportaje explicativo por 18 meses de investigación a los orígenes del imperio de Trump, mientras el Wall Street Jorunal recibió el de mejor periodismo nacional por descubrir los pagos a dos mujeres que aseguraron mantener relaciones con el mandatario.

Según el jurado, el informe del The New York Times, encabezado por los periodistas David Barstow, Susanne Craig y Russ Buettner, fue premiado "por una investigación exhaustiva de 18 meses sobre las finanzas del presidente Donald Trump que desmintió sus afirmaciones de que había logrado su riqueza por sí mismo y que mostró (la realidad) de un imperio empresarial plagado de evasiones de impuestos".

Por su parte, el Wall Street Journal fue galardonado por descubrir los pagos secretos de Donald Trump durante su campaña electoral a dos mujeres que aseguraban haber mantenido relaciones con él, así como a las personas que mediaron en el intercambio, lo que condujo a la apertura de un proceso judicial.

En dicho proceso, Michael Cohen, el ex abogado de Trump, fue sentenciado en diciembre pasado a tres años de prisión, por distintos delitos, entre ellos la violación de la ley de financiación de campañas electorales y el pago por el silencio de ambas mujeres.

La investigación fue dirigida por Michael Siconolfi, Ashby Jones y Jennifer Forsyth.

El premio al mejor viñetista fue entregado al dibujante autónomo Darrin Bell, que colabora con el Washington Post, diario que destacó también sus dibujos sobre el presidente Trump y otros asuntos de la vida política.

La portavoz de los premios Pulitzer y encargada de anunciar los ganadores, Dana Canedy, también criticó de manera velada al presidente Trump, quien no desaprovecha ninguna ocasión para mostrar su animadversión por los medios de comunicación, especialmente por aquellos que critican su gestión política.

Así, Canedy alabó la valentía de los medios premiados "por su compromiso inquebrantable en dar testimonio" de lo que ocurre.

"Tenemos esperanza en su ejemplo, a pesar de las amenazas de seguridad, a pesar de que se nos describa como el verdadero enemigo de la misma democracia a la que sirven", aseguró Canedy, que fue periodista del The New York Times hasta que en 2017 fue designada como administradora de los premios Pulitzer, que entrega la Universidad de Columbia.



Fuente: Con información de EFE