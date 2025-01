Horas después de asumir el cargo, Trump declaró una “emergencia nacional” en la frontera con México y ordenó a las autoridades “deportar inmediatamente” a todas las personas que entren de manera irregular en EE.UU.

También estableció que las personas nacidas en EE.UU. de padres indocumentados o con un estatus legal “temporal” no podrán obtener la ciudadanía y dio vía libre a las redadas de migración en lugares previamente considerados “protegidos” como escuelas, iglesias y hospitales, entre otras medidas.

A medida que avanzan los primeros días del mandato de Trump, algunos integrantes de la comunidad peruana en Estados Unidos tienen perspectivas mixtas sobre el impacto de sus políticas. Mientras algunos celebran las acciones que favorecen la economía y que, afirma, ayudan a frenar la inmigración irregular, otros se muestran preocupados por el desmantelamiento del gobierno y la polarización social que podría generar.

Actvistas en Los Ángeles, California, se reúnen para protestar contra los planes del presidente estadounidense Donald Trump de realizar grandes deportaciones y reforzar las fronteras el día de su investidura, el 20 de enero de 2025. (Foto: AFP) / FREDERIC J. BROWN

Según la publicación del INEI “Perú: Estadísticas de la Migración Internacional, al 2023 (Una visión desde los Registros Administrativos)”, Estados Unidos alberga a la más extensa comunidad peruana en el exterior, representando aproximadamente el 30.2% del total estimado de 3′490,519 de peruanos que viven fuera de nuestro país, lo que equivale a 1,054,137 personas.

Las estimaciones de nuestras Oficinas Consulares en Estados Unidos revelan que alrededor de 400,000 peruanos podrían estar en situación migratoria irregular en ese país.

Entre el optimismo económico y las divisiones sociales

Ragi Burhum, científico en Computación peruano que reside en California, señala que la reacción del sector empresarial ha sido positiva, especialmente en relación con las nuevas regulaciones y el impulso a los mercados.

“Desde la llegada de Trump, ha habido una respuesta muy positiva, sobre todo en el mundo de las criptomonedas”, comenta a El Comercio. Sin embargo, reconoce que el país sigue dividido. Por un lado, los libertarios y los sectores de negocios están satisfechos con las políticas implementadas, pero, por otro, existen sectores frustrados, especialmente aquellos que apoyaban a la candidata demócrata, Kamala Harris.

Burhum también menciona la creciente polarización respecto a la liberación de los involucrados en los disturbios del 6 de enero del 2021. “Un sector está feliz y se siente reivindicado. Por otro lado, hay una frustración y un sentimiento de traición por eso. En ese aspecto específico sí veo una división”.

Añade que el tema de la inmigración genera confusión en algunos sectores. “Los que han cumplido con sus trámites de manera legal no tienen preocupación, pero otros están muy inseguros sobre cómo las nuevas políticas les afectarán. En general, se vive el día a día, recién estamos empezando a ver las nuevas políticas que se están estableciendo y qué es lo que va a suceder con eso”, añade.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Foto de Jim WATSON / AFP) / JIM WATSON

Explica que Trump ha entrado a actuar con fuerza y eso es común en los presidentes que alcanzan un segundo mandato. “Ya ha tenido la experiencia de la primera vez, ya ha tenido el espacio de cuatro años y ahora está entrando a la etapa que va a hacer lo que tenga que hacer, creará su legado. Ya no se trata de buscar la reelección y no es como otros presidentes que a veces están mirando a su partido político para tratar de beneficiarlos a ellos también. Es Donald Trump, está haciendo lo que quiere y vamos a ver qué pasa”.

Inmigración: una línea divisoria

Desde Indiana, Myriam Hiatt Saavedra, una peruana seguidora de Donald Trump, expresa su apoyo al nuevo mandato del republicano, especialmente por su postura en temas de inmigración. Considera que las medidas tomadas por el presidente, como la lucha contra la inmigración ilegal, son bien recibidas por gran parte de la población.

“Muchos de los que apoyaron a Trump lo hicieron por el problema de la inmigración ilegal y la violencia relacionada con los inmigrantes. Es cierto que no todos son delincuentes, pero ha venido una gran cantidad de delincuentes últimamente”, afirma. Hiatt considera que las medidas de Trump en este ámbito son necesarias, aunque reconoce que hay una fuerte división en torno a estos temas.

Añade que quienes votaron por Trump esperan que cumpla con sus promesas. “Nos ha prometido sacar a las personas indocumentadas, no me refiero a todas, pero sí a los que tienen antecedentes penales. Ha puesto un decreto para que los miembros del Tren de Aragua sean considerados terroristas. Otra cosa urgente que esperamos es que la economía mejore y los que votamos por él estamos muy contentos de que salgan libres todas las personas que fueron arrestadas el 6 de enero del 2021″, señala.

Por su parte, Abel Ramos, estratega político peruano que reside en Miami, señala que la población está dividida en sus opiniones. Las personas celebran el retorno de Trump por las promesas de fortalecer la economía, pero hay preocupaciones sobre sus decisiones, como la salida de los Acuerdos de París y el impacto en las familias inmigrantes.

Ramos, que considera que las medidas que tendrán más consecuencias por ahora son las que apuntan a la inmigración y a la reestructuración del gobierno federal, muestra su preocupación por las medidas de deportación masiva y el impacto que podría tener en las familias que han vivido en el país durante años.

“Por el momento, tengo más preocupaciones que expectativas. Van apenas cuatro días y Trump está desmantelando el gobierno, retirando al país de acuerdos importantes y dejando de implementar leyes. Me preocupa el rol que tenga Elon Musk en su gobierno. Me preocupa que haya perdonado a los insurreccionistas del 6 de enero. Me preocupa que deporte a miles de inmigrantes y separe numerosas familias, muchos de ellos peruanos sin documentación que llevan viviendo años y aportando a la vida de la nación. Está exacerbando la polarización y los ánimos en la población”, afirma.