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El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, pronuncia un discurso durante una rueda de prensa sobre Irán desde la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 6 de abril de 2026. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO)
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, pronuncia un discurso durante una rueda de prensa sobre Irán desde la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 6 de abril de 2026. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO)
Por Agencia EFE

Los demócratas de la Cámara de Representantes propondrán este miércoles ante el hemiciclo un juicio político contra el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, acusándolo de crímenes de guerra relacionados con la guerra de Irán, abuso de poder y una mala gestión del Departamento de Defensa.

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