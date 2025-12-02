Hegseth dice que EE.UU. “apenas ha comenzado” ataques contra supuestas lanchas narco

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo este martes que su país “apenas ha comenzado” los ataques contra embarcaciones de presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico.

Los ataques, iniciados en septiembre, ya han dejado más de 80 muertos y sus críticos afirman que equivalen a ejecuciones extrajudiciales incluso si apuntan contra criminales.

“Apenas hemos comenzado a atacar barcos narco y a enviar a los narcoterroristas al fondo del océano porque han estado envenenando al pueblo estadounidense”, dijo Hegseth durante una reunión de gabinete.

“Tuvimos una pequeña pausa porque es difícil encontrar barcos para atacar en este momento, que es precisamente el objetivo, ¿no? La disuasión tiene que ser importante”, añadió.

Imágenes de un ataque de Estados Unidos a una presunta narcolancha en el Caribe. Foto: AFP / Archivo

Hegseth y el gobierno del presidente Donald Trump son objeto de críticas en particular porque las fuerzas estadounidenses hicieron un segundo ataque contra una supuesta narcolancha para eliminar a sobrevivientes.

Tanto la Casa Blanca como el Pentágono aseguran que Hegseth no tuvo que ver con esa decisión, que según legisladores podría suponer un crimen de guerra, y responsabilizan al almirante que supervisó la operación.