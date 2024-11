En el comunicado donde anunció su elección, Trump alabó la experiencia en combate de Hegseth y su apoyo a las Fuerzas Armadas y a los veteranos de guerra.

“Pete es duro, inteligente y un verdadero creyente en América Primero... Con Pete al timón, los enemigos de Estados Unidos están sobre aviso: nuestro ejército volverá a ser grande y Estados Unidos nunca retrocederá”, anotó Trump.

Además de haber servido en el Ejército en Afganistán e Irak, Hegseth también estuvo destacado en Guantánamo, Cuba.

Pete Hegseth asiste al FOX News All American New Year en Wildhorse Saloon el 31 de diciembre de 2021. (Foto de Brett CARLSEN / GETTY IMAGES NORTEAMÉRICA / AFP). / BRETT CARLSEN

Ha apoyado a Trump desde su primer gobierno, entre el 2017 y el 2021.

Hegseth no tiene experiencia en cargos de dirección de grandes organizaciones, tampoco en seguridad nacional.

La agencia AP reportó que aunque algunos legisladores republicanos respondieron con moderación al anuncio de Trump, otros calificaron la experiencia de Hegseth en combate como una ventaja o dijeron que era “tremendamente capaz”.

Esto es lo que se sabe de él.

Presentador en Fox News

Pete Hegseth colabora con la cadena Fox News desde el 2014. Es copresentador del popular espacio “Fox & Friends Weekend”, donde Trump ha sido un invitado habitual.

En un comunicado emitido el martes, Fox News calificó a Hegseth de “excepcional presentador en Fox & Friends y Fox Nation y autor de best-sellers para Fox News Books durante casi una década”.

“Sus ideas y análisis, especialmente sobre el Ejército, calaron hondo en nuestros telespectadores e hicieron del programa el gran éxito que es hoy”, decía el comunicado.

Nacido en Minnesota, Hegseth se graduó en Artes en la Universidad de Princeton, donde fue editor de The Princeton Tory, una revista conservadora para la que escribió sobre cómo vio derribada la estatua de Saddam Hussein en Bagdad en el 2003. También tiene una maestría en Políticas Públicas por la Harvard Kennedy School.

Hegseth es autor del best-seller “Times The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free”, que se publicó en junio y que se centra en la situación de los miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses y la falta de apoyo que enfrentan al regresar a la vida civil.

Cuando lo nominó, Trump alabó el libro al señalar que estuvo durante nueves semanas en la lista de los más vendidos elaborada por el diario The New York Times.

En junio, en un mitin en Las Vegas, Trump animó a sus seguidores a comprar el libro de Hegseth tras prometer que si ganaba: “Las cosas woke desaparecerán en un plazo de 24 horas. Se los puedo asegurar”.

En Estados Unidos, el término woke se ha convertido en sinónimo de políticas de izquierda o liberales que abogan por cosas como la equidad racial y social, el feminismo, el movimiento LGBT, el uso de pronombres de género neutro, el multiculturalismo, el uso de vacunas, el activismo ecológico y el derecho a abortar, explicó BBC Mundo.

Defiende a militares acusados de crímenes

Hegseth ha hecho campañas en favor de militares acusados de crímenes de guerra. Abogó por ellos en su programa y en Internet, entrevistando a familiares de estos.

El diario The New York Times recordó que en el 2019 Hegseth presionó bastante en favor del suboficial mayor Edward Gallagher, un miembro de los SEAL de la Marina que fue que fue condenado por un tribunal militar por crímenes de guerra en Irak. Trump revocó una degradación ordenada como castigo y luego despidió al secretario de la Marina, a quien Hegseth había criticado de manera agresiva.

“Desde el principio, se trató de fiscales demasiado entusiastas que no daban el beneficio de la duda a quienes apretaban el gatillo”, dijo Hegseth al defender a Gallagher en Fox News.

Gallagher había sido procesado por el asesinato de un miembro del Estado Islámico, además de la muerte de dos personas más en Irak, pero solo fue condenado por el delito menor de tomarse una foto con el cadáver de un prisionero.

En el 2019 Trump también indultó a un excomando del Ejército que iba a ser juzgado por el asesinato de un presunto fabricante de bombas afgano, así como a un ex teniente del ejército condenado por asesinato por ordenar a sus hombres disparar contra tres afganos, matando a dos.

Cuestiona el papel de las mujeres en las Fuerzas Armadas

Hegseth ha cuestionado el papel de las mujeres en combate y ha presionado para que el Ejército estadounidense sea más letal, informó la agencia AP.

“Todo sobre hombres y mujeres sirviendo juntos hace que la situación sea más complicada, y la complicación en combate significa que las bajas son peores”, dijo Hegseth la semana pasada durante una entrevista en el podcast “The Shawn Ryan Show”.

“Estoy diciendo claramente que no deberíamos tener mujeres en roles de combate; no nos ha hecho más efectivos, no nos ha hecho más letales, ha hecho que luchar sea más complicado”, agregó.

Telemundo recordó que el Pentágono abrió por primera vez todos los puestos de combate a las mujeres en el 2015, un cambio histórico de política destinado a reflejar las actitudes cambiantes en torno a las limitantes de género dentro del ejército. Las mujeres representan más del 17% de la fuerza militar en servicio activo, según el Departamento de Defensa.

En el mismo podcast, Hegseth manifestó que en el segundo mandato de Trump, “cualquier general que haya estado involucrado, general, almirante, lo que sea, que haya estado involucrado en cualquier cosa relacionada la mugrosa DEI (Diversidad, Equidad e Inclusión) progresista, tendrá que irse”.

La primera orden del día, sostuvo, sería despedir al presidente del Estado Mayor Conjunto, el general de la Fuerza Aérea CQ Brown Jr., quien, a su juicio, ha impulsado una agenda “progresista”.

“Al Pentágono le gusta decir ‘nuestra diversidad es nuestra fortaleza’. Qué montón de basura. En las Fuerzas Armadas, nuestra diversidad no es nuestra fortaleza, nuestra unidad es nuestra fortaleza”, dijo en Fox.

Opinión… En este caso Trump prioriza la lealtad antes que la capacidad Por Andrés Gómez de la Torre Especialista en temas de Defensa e Inteligencia Ha causado un cierto desconcierto la nominación de Pete Hegseth por parte de Trump, pues este comunicador conservador vinculado a Fox News no tiene experiencia en el sector Defensa en Estados Unidos. Trump lo ha calificado como un hombre duro alineado a su visión y a sus políticas, por lo que creo que la lealtad es lo que está primando antes que la experiencia o los antecedentes. Trump ha sido muy claro al decir que Hegseth está muy alineado al concepto de América Primero y de MAGA. Es un hombre muy conservador que ha criticado el tema de la inclusión en el sector Defensa y la presencia femenina en las Fuerzas Armadas. Evidentemente, no tiene experiencia en temas estratégicos y de seguridad nacional. Pero todo apunta a que el presidente electo Trump prefiere más lealtad que capacidad, y probablemente Hegseth sea más bien un ejecutor de la política de Defensa que un diseñador de esta. Su principal activo es que es una personalidad mediática. No hay que perder de vista que hay un nuevo eslogan que se está perfilando en Estados Unidos para la conducción de la defensa en el próximo gobierno de Trump, que es “Paz a través de la fuerza”. El principal reto que va a tener Hegseth, si es ratificado por el Senado, será reforzar el aparato de defensa nuclear y convencional de Estados Unidos en un mundo sumamente convulsionado, y manejar además un amplísimo presupuesto que tiene que ver con la modernización de las Fuerzas Armadas. El de Hegseth es un perfil diametralmente opuesto al de Marco Rubio en la secretaría de Estado, pues el senador es un personaje con mucha experiencia política, con un papel activo en el Comité Selecto de Inteligencia y el de Relaciones Exteriores del Senado.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos

tiene un presupuesto superior a los 800,000 millones de dólares, con alrededor de 1,3 millones de tropas en servicio activo y otros 1,4 millones en la Guardia Nacional, Reservas y empleados civiles desplegados en todo el mundo.

Su relación extramatrimonial con Jennifer Rauchet

Pete Hegseth habla en el escenario durante los premios FOX Nation Patriot Awards 2023. (Foto de Terry WYATT / GETTY IMAGES NORTEAMÉRICA / AFP). / TERRY WYATT

La cadena CNN recordó que dentro de Fox News, los empleados susurraban sobre la infidelidad de Hegseth a su segunda esposa, Samantha, con Jennifer Rauchet, una productora del programa matutino del canal.

El periodista de CNN Brian Stelter entrevistó a un ejecutivo de Fox para su libro “Hoax” (2020), quien le confirmó el romance y le dijo que Rauchet mostraba favoritismo hacia Hegseth.

Hegseth y Rauchet revelaron su relación a la gerencia de Fox cuando ella estaba embarazada y él seguía casado.

Rauchet fue trasladada a otro programa de Fox para que la pareja no trabajara junta.

En el 2019, cuando la hija de la pareja cumplió dos años, Hegseth y Rauchet se casaron en el Trump National Golf Club Colts Neck en Nueva Jersey, dijo CNN. Los miembros de la familia llevaban gorras inspiradas en Trump que decían “HAGAMOS LAS BODAS GRANDES OTRA VEZ”, agregó.

Un accidente que se hizo viral

En el 2015, Hegseth se hizo viral después de golpear en el brazo con un hacha a un sargento del ejército estadounidense durante un segmento de “Fox & Friends”.

El video del hecho muestra el hacha volando hacia un objetivo, pero termina golpeando de manera accidental a Jeffrey Prosperie, quien había sido invitado al programa para el 240 aniversario de la fundación del ejército.

🇺🇸🗣 Donald Trump nombra al nuevo jefe del #Pentágono



Será el presentador de Fox News y veterano militar Pete Hegseth.



Su nombramiento ha reviralizado el memorable incidente con un hacha fuera de control en 2015 durante un concurso televisivo. pic.twitter.com/vQnjprtd2z — RT en Español (@ActualidadRT) November 13, 2024

Hegseth terminó siendo demandado, pero esta demanda habría sido cerrada tras un acuerdo extrajudicial.

Las preocupaciones por su nominación

“Hay razones para preocuparse de que esta no sea una persona lo suficientemente seria como formulador o ejecutor de políticas para desempeñar exitosamente el trabajo”, dijo sobre Hegseth el representante Adam Smith, de Washington, quien es el demócrata de mayor rango en el Comité de Servicios Armados de la Cámara Baja.

Mark Cancian, asesor principal en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, afirmó que la falta de experiencia de Hegseth en seguridad nacional dificultará la confirmación en el Senado.

“Creo que Trump se cansó de pelear con sus secretarios de Defensa y eligió a alguien que le sería leal”, manifestó Cancian.

De acuerdo con Univisión, un alto oficial militar, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para entrevistarse con los medios, señaló que la selección de Hegseth genera dudas sobre si tiene la experiencia práctica para gestionar un departamento grande con un presupuesto enorme.