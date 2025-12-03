Pentágono determina que Pete Hegseth violó normas militares al difundir información en Signal

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, habla durante una reunión del Gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 2 de diciembre de 2025. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, habla durante una reunión del Gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 2 de diciembre de 2025.
Un comité independiente del concluyó que el secretario de Guerra estadounidense, , violó normas militares al compartir información en un chat grupal de sobre una operación militar pendiente en Yemen que se consideraba clasificada, según un informe de la Inspección General del Departamento de Defensa.

El informe detalla que la investigación, que se prolongó por más de ocho meses, analizó el uso por parte de Hegseth de Signal, una aplicación de mensajería cifrada pero no clasificada, para difundir detalles de los ataques estadounidenses planeados en marzo antes de que se ejecutaran.

MIRA AQUÍ: El segundo ataque en el Caribe para matar sobrevivientes: ¿Qué se sabe de la orden que podría constituir un crimen de guerra?

A pesar de estas irregularidades, Hegseth cuenta con la “autoridad de clasificación original” y tiene potestad para desclasificar información de inteligencia según su criterio.

El inspector general no evaluó si Hegseth siguió los procedimientos adecuados para desclasificar la información compartida, señalaron dos funcionarios citados por NBC News.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, destacó que la revisión representa una “exoneración TOTAL del secretario Hegseth y demuestra lo que sabíamos desde el principio: no se compartió información clasificada”.

Pete Hegseth, expresentador de noticias en la cadena Fox News, ha estado al frente de operaciones estratégicas clave, lo que generó preocupación sobre la posible filtración de información sensible.

MÁS INFORMACIÓN: Hegseth dice que EE.UU. “apenas ha comenzado” ataques contra supuestas lanchas narco

Analistas y legisladores han seguido de cerca el caso, subrayando la importancia de mantener la confidencialidad en operaciones militares internacionales.

Aunque el informe confirma la violación de normas por parte de Hegseth, la exoneración oficial indica que no habrá sanciones disciplinarias adicionales. El hallazgo pone de relieve la delgada línea entre la autoridad de clasificación y el manejo adecuado de información sensible dentro del Pentágono.

El caso también provocó la baja de otro alto funcionario vinculado a la operación de Yemen: Mike Waltz, exasesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, quien dejó su cargo el 1 de mayo de 2025 tras las investigaciones sobre la filtración.

